Die Emser Kunsteisbahn wird erneuert und modernisiert!

Die Ausbauarbeiten für das neue Umkleidegebäude gegenüber der Tribüne bei der Hohenemser Kunsteisbahn sind derzeit voll im Gange, das Gebäude soll noch heuer von den Eishockeyspielern in Betrieb genommen werden.

Derzeit wird die neue Banden- und Beleuchtungsanlage errichtet. Ab dem Frühjahr 2019 kann dann die Tribünenüberdachung in Angriff genommen werden.

Nördlich der Eisfläche entstand zunächst ein neues Umkleidegebäude mit rund 330 m2 Nutzfläche für die Eishockeysportler in massiver Bauweise. Vier nagelneue und komfortable Umkleidekabinen inklusive entsprechender Nasszellen und Nebenräumen wurden errichtet. Die Bande wird inklusive den Straf- und Juryboxen erneuert und eine Flutlichtanlage mit vier Masten an den Eckradien installiert. Zudem investiert die Stadt in eine neue, modernere und deutlich hochwertigere Beschallungsanlage, um ein besseres Hörerlebnis für die Besucher zu ermöglichen.