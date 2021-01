He Volk, furchtbar schau‘n wir aus mit dem weißen Schnabelgfriss. Ku Klux Klan Affen. Sogar im Freien schnaufen jetzt Maskenstreber herum. He, Leut? Seids ihr alle Kurz-Schnauferl geworden? Schwätzen dürft‘s auch nimmer miteinander! Mir geht das auf den Nehammer! Umarmts mi! Küssts mi! Am meisten ärgern mi die Schweiger, diese Corona-Stumpen! Sagen zu allem Ja und Amen! Halbtote mit ffp2. Jetzt verkünden sie, der Impfstoff sei eine Gottesgabe. Gott impft? Bitte dann gleich in Weihwasserkessel mit dem Fuckzin! Jetzt heißt's, dass die Geimpften auch noch ansteckend sind. Geht‘s no? Soll I vielleicht mein Alten anstecken? Hm. Derweil sind die Dosen eh schon wieder aus. Dafür hamma gleich 3 Sorten: Arm, mittel, reich. Dosensozialimus. Vakzin Fuckzin! Sperrts wenigstens in der Zwischenzeit die Gasthäuser auf zum G‘spritzte tanken. „Die Freiheit sollte über der Gesundheit stehen“ sagt der Pfaff (2). Seit heut denk I nur noch GULAG: „Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter!“ - Ausgetestet! Weg mit dieser Chaos-Plandämonie!“ So empörte sich die Empörte am Zanzenberg.