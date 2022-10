Die Elektrobusse optimal laden

Derzeit sind in Feldkirch vier Elektrobusse im Einsatz. Die Busse des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV) sind jeweils zwölf Meter lang und haben eine Reichweite von rund 290 Kilometern.

Es sind die ersten Elektro-Linienbusse Österreichs mit dieser großen Reichweite und verkehren seit Februar 2020 zwischen Bludenz, Feldkirch und Götzis. Weitere 56 Elektrobusse und 59 Ladestationen sind geplant: Sie werden bis spätestens 2025 gut 18.600 Tonnen CO 2 einsparen. Langfristig werden 40 Prozent aller Busse in ganz Vorarlberg als E-Busse unterwegs sein.

Die Umstellung auf Elektrobusse führt allerdings zu neuen und großen Lasten im Vorarlberger Stromnetz. Dieses Mehr an Last gilt es nachhaltig und schonend in die elektrischen Verteilnetze einzubinden. Die Netzbetreiber und der VVV stehen vor dem komplexen Problem, die Elektrobusse netzdienlich zu laden, Leistungsspitzen zu minimieren und Betriebs- und Infrastrukturkosten optimal zu planen. Zudem sollen die Ladeleistungen der Elektrobusse möglichst durch regionale erneuerbare Energiequellen gedeckt werden. Und nicht zuletzt muss sichergestellt werden, dass die Elektrobusse durch ein optimiertes Lademanagement ausfallsicher ­betrieben werden.

Das Know-how ist vorhanden

Die Forscherinnen und Forscher am Forschungszentrum Energie der Fachhochschule Vorarlberg (FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences) haben in den letzten Jahren bereits viele Projekte im Bereich des verbraucherseitigen Lastmanagements durchgeführt. Sie haben das nötige Know-how entwickelt, um Flexibilitäten wie etwa ­Energiespeicherkapazitäten zu nutzen und elektrische Lasten optimal in bedarfsschwache Zeiten zu verschieben. „Die Problemstellung ist einerseits sehr relevant für den Umstieg auf eine nachhaltige Mobilität und gleichzeitig eine anspruchsvolle Forschungs­frage“, sagt Klaus Rheinberger vom Forschungszentrum ­Energie der FHV. Im Rahmen des EFRE-Projekts „Industrie der Zukunft – datenbasiert, energieeffizient, nachhaltig“ hat die FHV die Ladedaten der vier bereits fahrenden Feldkircher Elektrobusse analysiert. Dabei wurde zum Zwecke des Kompetenzaufbaus das Laden der Elektrobusse mathematisch modelliert und anschließend am Computer optimiert. Der Vergleich mit den Messdaten der bisherigen Ladevorgänge hat gezeigt, dass ein intelligentes Ladelastmanagement das Potenzial hat, Elektrobusse nachhaltig, kosteneffizient und netzdienlich zu laden.