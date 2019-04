Die Eislaufschuhe sind verräumt

Die Kunsteisbahn Gastra blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Zwar hat der Winter letzte Woche nochmal ein kurzes Gastspiel gegeben, doch die Eislaufsaison ist längst vorbei. Und die war heuer wieder überaus erfolgreich. 24.155 Eintritte wurden auf der Kunsteisbahn Gastra in Rankweil gezählt. Über 100 Kinder und Jugendliche haben an den Eislaufkursen in den Weihnachts- und Semesterferien teilgenommen. Wie es auf der Gastra Tradition ist, gab es für den 20.000sten Besucher der Saison eine kleine Überraschung. Diesmal war es ein Jugendlicher, Jason, er konnte sich über einen Gutschein für eine Saisonkarte für die Eislaufsaison 2019/2020 freuen.