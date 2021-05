Die Eisheiligen wollen sich noch nicht verabschieden

Auch nach den Eisheiligen lässt der Sommer erstmal auf sich warten und das Wetter bleibt regnerisch und recht kühl.

Am Freitagnachmittag werden die Wolken wieder zahlreicher, die Sonnenfenster seltener und es ist mit lokalen Regenschauern zu rechnen, bevorzugt im Bergland. Schnee fällt ab ca. 1800m. Es bleibt relativ kühl für Mitte Mai. Höchstwerte: 14 bis 18 Grad.

Vorschau für Samstag

In Summe überwiegen die Wolken, etwas Sonne wird es nur kurz zwischendurch geben. Der Vormittag sollte dabei weitgehend trocken verlaufen, nachmittags ist erneut mit lokalen Regenschauern zu rechnen, vor allem über den Bergen. Es bleibt weiterhin relativ kühl. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, Höchstwerte: 12 bis 16 Grad.

Prognose für Sonntag

Bei starker bis wechselnder Bewölkung gibt es nur etwas Sonne zwischendurch und es sind schon am Vormittag in den Bergen erste Schauer möglich. Am Nachmittag lebt die Schauertätigkeit generell wieder auf. Bei deutlich auffrischendem Westwind bleiben die Temperaturen bescheiden für diese Jahreszeit. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, Höchstwerte: 13 bis 17 Grad.