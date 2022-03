Die Duale Akademie Vorarlberg

Die Duale Akademie ebnet Maturant(inn)en, Studienabbrecher(inne)n und auch Berufsumsteiger(inne)n neue Wege in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Der Fachkräftemangel ist weiterhin eines der Top-Themen in der Vorarlberger Wirtschaft.Gleichzeitig steigt der Anteil der Maturant(inn)en in den nächsten Jahren österreichweit weiter an. Im Rahmen des Dis.Kurs Zukunft, dem Strategieprozess der Wirtschaftskammer Vorarlberg, wurde im Themenbereich Bildung die duale Ausbildung weitergedacht: Ein Ergebnis ist die Duale Akademie, ein innovatives Ausbildungsformat, das junge Menschen ansprechen soll, die bereits die Matura oder ein nicht abgeschlossenes Studium haben.

„Als Wirtschaftskammer Vorarlberg leisten wir einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel, indem wir mit dem Angebot der Dualen Akademie eine Win-win-Situation schaffen, die dem ganzen Standort Vorarlberg zugutekommt“, erklärt WKV-Direktor Christoph Jenny und führt aus: „Die Maturanten profitieren, da sie für eine profunde Berufsausbildung nicht zwingend an Universitäten oder an einer FH weiterstudieren müssen, sondern sofort nach der Matura Geld verdienen und eine wertvolle, praxisgerechte Ausbildung bekommen. Die Unternehmen profitieren, weil ihnen eine weitere Zielgruppe zur dualen Ausbildung zur Verfügung stehen wird.“

Ausbildung am Puls der Zeit

„Das innovative Ausbildungsprogramm wurde in enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft und Schüle-

r(inne)n entwickelt“, betont WKV-Direktor Christoph Jenny. „Das Angebot ist in dieser Form einzigartig und richtet sich speziell an Maturant(inn)en sowie Studienabbrecher(innen) und eröffnet ihnen interessante berufliche Perspektiven.“ Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines betrieblichen Traineeprogrammes, ergänzt durch die Vermittlung von Fachtheorie in eigenen Duale Akademie-Berufsschulklassen sowie von „Zukunftskompetenzen“ (Schwerpunkte: Soziales, Digitalisierung und Internationalisierung). „Im Rahmen der verkürzten Ausbildungszeit wird ein entsprechender Lehrabschluss erworben, es darf ein ‚Zukunftsprojekt‘ umgesetzt werden und es ist ein Auslandspraktikum zu absolvieren“, informiert Christoph Jenny und verweist auf die zusätzliche Möglichkeit eines Abschlusses: „Nach einem Fachpraxisjahr besteht sodann die Möglichkeit, den neuen Bildungsabschluss „DA Professional“ zu erwerben.“

Ausbildungsschwerpunkte

Das Programm gliedert sich in folgende Ausbildungsschwerpunkte: Betriebliches Traineeprogramm direkt im Unternehmen, die Vermittlung der Fachtheorie durch Kompetenzzentren in den Berufsschulen sowie die Vermittlung von Zukunftskompetenzen in den Themenbereichen ­Internationalisierung, Digitalisierung sowie Sozial- und Selbstkompetenz durch das Unternehmen sowie durch Bildungsanbieter und externe Partner.

Etwa 70 Prozent der Ausbildungszeit finden dabei im ausbildenden Betrieb statt, 20 Prozent in eigenen Berufsschulklassen und zehn Prozent bei weiteren Bildungsanbietern wie der FH Vorarlberg oder dem WIFI. Im Herbst 2020 hat die Duale Akademie Vorarlberg mit den Berufsbildern „Applikationsentwicklung-Coding“ und „Mechatronik“ gestartet. Mit Herbst 2022 wird das Angebot um die Berufsbilder „Elektrotechnik“ und „Speditionskaufmann/-frau“ erweitert.

Vorteile der Dualen Akademie



sehr praxisbezogene Ausbildung

verkürzte Ausbildungszeit aufgrund der Matura

betriebliches Traineeprogramm (Vollzeitanstellung) in Top-Ausbildungsbetrieben

eigene Duale-Akademie-Berufsschulklassen

Vermittlung von wichtigen „Zukunftskompetenzen“ (sozial, digital und international)

moderne Ausbildung in nachbefragten Berufen: Applikationsentwicklung-Coding, Elektrotechnik, Mechatronik und Speditionskaufmann/-frau

neuer Bildungsabschluss der Wirtschaft

weitere und darauf aufbauende Bildungsabschlüsse sind möglich