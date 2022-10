Die Diversifikation mit Gold und Industriemetallen nicht vergessen

„Generell sollte in der Veranlagung auf die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen geachtet werden. Eine Geldanlage sollte so breit gestreut sein, damit das Risiko einer einzelnen Anlageklasse (Aktien, Anleihen, Rohstoffe usw.) nicht das Risiko der gesamten Veranlagung dominiert.“ So Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier- und APM-Consulting bei der Raiffeisenlandesbank

So Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier- und APM-Consulting bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, im Gespräch mit den VN. Und weiter: „Dies ist auch der Fall, wenn die Ersparnisse zur Gänze auf dem Sparbuch liegen. Dann muss mit dem Risiko eines Kaufkraftverlustes aufgrund der derzeitigen hohen Inflation von über zehn Prozent gerechnet werden.“

Inflation sollte zurückgehen

Die derzeit hohe Inflation sollte sich jedoch in den nächs­ten Jahren wieder normalisieren. Mit einem langfristigen Investment in internationalen Aktien lässt sich eine Rendite von acht Prozent p.a. erreichen. Auch Anleihen werfen wieder Renditen von über vier Prozent p.a. ab. Bei rückläufiger Inflation dürften in Zukunft in diesen Anlageklassen wieder positive Realrenditen möglich sein. Als Anleger(in) sollte man neben Aktien und Anleihen auch auf Edelmetalle und Industriemetalle nicht vergessen.

Anlagen in Gold

Rupp weiter: „So zählte Gold in den letzten zehn Jahren ­neben den Aktien zu den erfolgreichsten Anlagen. Bei Gold besteht seit Jahren ein Nachfrageüberhang. Gold wird ­neben der Schmuck­industrie, auch aufgrund seiner Leitfähigkeit, vermehrt in der Elektroindustrie eingesetzt. In einer Tonne Smartphones befinden sich 250 Gramm Gold. Pro iPhone von Apple werden rund 0,034 Gramm des Edelmetalls verbaut.“

Mit Gold werden zwar keine Zinsen verdient, doch dafür besteht auch kein entsprechendes Bonitätsrisiko wie bei Anleihen. „In Zeiten erhöhter Unsicherheit an den Finanzmärkten oder geopolitischer Krisen profitiert Gold von seinem historischen ,sicheren Hafen‘-Status. Der Goldpreis verhält sich somit anders als andere Anlagenklassen, sprich, er weist eine geringe oder negative Korrelation mit anderen Anlageinstrumenten auf. Daher kann Gold auch zum Risikoausgleich in Portfolios aufgenommen werden“, so der Experte. Langfristig ist Gold jedenfalls eine stabile Wertanlage und die bestehende Menge an Gold kann nicht kurzzeitig inflationär ausgedehnt werden. Trotzdem ist kurz- und mittelfristig jedoch bei Anlagen in Gold mit deutlichen Schwankungen zu rechnen. Dieser Umstand ist bei einer Investition entsprechend zu berücksichtigen.

Auch die für die Energiewende notwendigen Metalle sollten bei Anleger(inne)n Beachtung finden. Metalle für die Energiewende sind gefragt und diese Nachfrage wird die Preise langfristig steigen lassen. Die Menschheit muss innerhalb von 30 Jahren ein titanisches Projekt verwirklichen, das in der Geschichte der Menschheit beispiellos ist: die Energiewende. Allein bis 2050 werden wir so viele Metalle abbauen müssen wie seit Anbeginn der Menschheit.

Für saubere Technologien

Metalle werden eine zentrale Rolle beim erfolgreichen Aufbau von Europas Wertschöpfungsketten für saubere ­Technologien und beim Erreichen des EU-Ziels der Klimaneutralität bis 2050 spielen. „Europa befindet sich in einer Situation doppelter Abhängigkeit, sowohl von Sonne und Wind (die nicht immer ausreichen) als auch von Lieferanten außerhalb der EU für die Versorgung mit Kohlenwasserstoffen“, unterstreicht Rupp. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn ausreichend Rohstoffe zum Bau von Windrädern, Solaranlagen und E-Auto-Batterien verfügbar sind. Daher wird dies zu ­steigenden Preisen bei Silber, Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt führen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Nachfrage nach „sauberen Technologien“ weiter stark zunimmt, dürften die Preise dieser Metalle in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen.

Annahmen der Internationalen Energieagentur IAE zufolge dürfte sich insgesamt die Nachfrage des Energiesektors nach diesen wichtigen Mineralien und Metallen bis 2040 versechsfachen. Viele Unternehmen, welche diese für die Energiewende so wichtigen Metalle nachfragen, sind zunehmend auch bestrebt, nachhaltige Abbaubedingungen einzufordern. So rücken Menschenrechte und Umweltschutz und der Bergbaustandard Irma (Initiative Responsible Mining Assurance) immer mehr in den Fokus.