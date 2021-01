Nach der Villon-Ballade von der Mäusefrau mit den piepsenden Mäuslein am letzten Sonntag des Jahres 2020 trabt heute, am ersten Sonntag des Jahres 2021, Old Shatterhand o.M. vor die Zanzenbergrunde und deklamiert das berühmte Gedicht von Christian Morgenstern von den „praktiscHEn Leuten“. Er spricht‘s auf dem Sattel seine Pferdes RIH. Kurz schnaubt der Gaul, da beginnt er:

„Es kommen zu Palmström heute die wirklich praktischen Leute, die wirklich auf allen zehn Zehen im wirklichen Leben stehen. Sie klopfen ihm auf den Rücken und sind in sehr vielen Stücken - so sagen sie - ganz die Seinen. Doch wer, der mit beiden Beinen im wirklichen Leben stände…“ -

Schmetterhand muss plötzlich unterbrechen, denn, was noch nie passiert ist, die „wirklich praktischen Leute“, wackeln tatsächlich maskiert wie billige Babyelefanten aus dem Regierungskinderzimmer in die Runde. „Aufgepasst, DIE DIE DIE DIE sind da!“ Kurz schnaubt der Gaul, da zählt er DIE DIE DIE auf:

„1 DIE DIE DIE Füße unter den Arm nehmen und ins Landhäusl flüchten. 2 DIE DIE DIE Hosen voll haben. 3 DIE DIE DIE Namen aus Reisgang anonym verstecken. 4 DIE DIE DIE ruhig bleiben, weil sie gesicherte Einkommen haben. 5 DIE DIE DIE guten Guten sind. 6 DIE DIE DIE Bösen genau erkennen. 7 DIE DIE DIE pervertierten Lockdowns lieben. 8 DIE DIE DIE guten Aktien besitzen und sich als Humanisten gerieren. 9 DIE DIE DIE alles hinnehmen. 10 DIE DIE DIE Goldstücke bunkern, auch lottrige Sparbüchle. 11 DIE DIE DIE Grippetoten 2020 verschwinden lassen, ein Gauner-Stück der Gesundheitskriegsführung. 12 DIE DIE DIE willigen schwarzen Landeshauptleute sind und kurz und bündig buckeln. 13 DIE DIE DIE opportunen Maulhalter sind. 14 DIE DIE DIE immer und ewigen WasserträgerInnen sind. 15 DIE DIE DIE Masken im Freien, also in der gesunden frischen freien Luft tragen (haben einen kleinen Hau). 16 DIE DIE DIE Fenster der Klassenzimmer aufreißen, um dieselbe gesunde frische freie Luft hereinzuholen, um die Kinder nachbeugend mit Erkältung und Husten nachhause ins Bett bringen zu können. 17 DIE DIE DIE Masken den kleinen Kindern aufzwingen. 18 DIE DIE DIE nützlichen Idioten dieses Gesundheitskrieges sind. 19 DIE DIE DIE einseitig informierten SchlagzeilenleserInnen und GroßbuchstablerInnen der Regierungsmedien sind. 20. DIE DIE DIE primitivsten Sager bei jeder Gelegenheit anbringen. Ha ha ho ho. 21 DIE DIE DIE wissen, wo’s lang kurz geht. Pft. 22 DIE DIE DIE Meinung nie ändern. 23 DIE DIE DIE Einfältigen sind. Einwegdenker? 24 DIE DIE DIE hinken (Pferdefuß). 25 DIE DIE DIE Buckel-Parteidiener sind, weil es immer gut ist, wenn man jemand von der Partei kennt. 26 DIE DIE DIE Arme hochkrempeln - für den fehlerhaften PCR-Test. 27 DIE DIE DIE Plandemie mit Show und Kriegsdiktion „in die Knie zwingen werden“ wie der maskierte Frastanzer Kurzkriegsheld zum ersten Sonntags-Spritzerl im Altenheim verkündet. 28 DIE DIE DIE seine getreuen Schwarzen sind, stets wohlfeil für ein Ämtle. 29. DIE DIE DIE Retter der kurzgesunden größten WählerInnenschaft (60 aufwärts) sein wollen. 30 DIE DIE DIE guten Grünen sind. 31 DIE DIE DIE Regierungspropaganda in Eimern zu den Einfältigen tragen, die sie mit Löffeln fressen. 32 DIE DIE DIE eine christliche Kompanie von 5000 Kerzlein falsch gezählter Toten im Dienst der Regierungspropaganda aufstellen. 33 DIE DIE DIE Demonstranten „schon grundsätzlich nicht“ ausstehen können. 34 DIE DIE DIE halt immer Anpasser sind und bleiben. 35 DIE DIE DIE verbotenerweise küssen. 36 DIE DIE DIE Meinung nicht sagen, weil sie keine haben. 37 DIE DIE DIE Leut‘ bei Strafe unter die Maske stellen. 38 DIE DIE DIE anderen Meinungen verschwinden lassen oder beseitigen. 39 DIE DIE DIE Statistiken durch Auslassungen fälschen, also Fälscher sind. 40 DIE DIE DIE Kälber sind, die ihre Metzger bewundern. 41 DIE DIE DIE Anderen zum Lebensretten auffordern und von sich sagen „So schützen wir uns“. 42 DIE DIE DIE immer abkassieren. 43 DIE DIE DIE kleinen Leute in Angst versetzen. 44 DIE DIE DIE sogar ihre Kirchen zusperren lassen. 45 DIE DIE DIE Totenzahlen vernebeln, Betrüger. 46 DIE DIE DIE Ansteckungszahlen nachweislos erfinden und propagieren. 47 DIE DIE zu Nichts stehen und immer umfallen. 48 DIE DIE DIE groß grün reden. 49 DIE DIE DIE Andersdenkenden als Verschwörer beschimpfen. 50 DIE DIE DIE keine zweite Meinung zulassen. 53 DIE DIE DIE hochbezahlten Trickbetrüger der Verfassung sind. 54 DIE DIE DIE Freitests ertrickst haben. 55 DIE, DIE DIE, DIE DIE Abstände nicht einhalten, anzeigen, also Gesundheits-Denunzianten.“