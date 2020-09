Die Dämonen wollen besänftigt werden

Benny Gleeson beteiligt sich an der Gruppenausstellung „Panoptikum der Erotik“.

Dornbirn. Mit seinen eigenen Dämonen, die er als Versuchung, Angst und Lust beschreibt, beschäftigt sich Benny Gleeson seit geraumer Zeit. Dazu gab der Dornbirner Künstler der VN-Heimat bereits vor Monaten Einblick in sein Atelier. Das geschah noch bevor wir wussten, dass eine Pandemie die Welt auf schaurige Weise in Atem halten würde. Kein Wunder, dass die für April geplante Ausstellung “It’s Me – Visualisierung | Auralisierung der eigenen Dämonen” wegen des Corona Virus ausfallen musste. Jetzt soll die Präsentation in einem neuen Anlauf realisiert werden. Die Gruppenausstellung mit Benny Gleeson, Bettina Bohne und Simone Klien findet in der Villa Müller in Feldkirch, Weinberggasse 10 statt und wird als “Panoptikum der Erotik” am 24. September um 18 Uhr eröffnet.