Die Bürger werden aktive Player der Energiewende – ein Projekt der FHV

Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) fokussiert auf die Optimierung von Energiegemeinschaften.

Kompetenzen aufbauen

Die erneuerbare Stromerzeugung ist durch äußere Faktoren bestimmt, wie beispielsweise den PV-Ertrag durch das Wetter. „Daher ist es nötig, den Strombezug zeitlich zu verschieben, also die Flexibilität von Verbrauchern wie Wärmepumpen, Elektroautos oder Batteriespeichern nutzbar zu machen“, führt Kepplinger aus. Der Mathematiker erforscht mit seinem Team seit zehn Jahren die Nutzung von Flexibilitäten in Energiesystemen: „Die Forschung hat viele Lösungsansätze für die optimale Nutzung von Flexibilitäten hervorgebracht. Diese könnten durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für Energiegemeinschaften endlich den Weg in die Umsetzung finden.“ Gemeinsam mit dem Center for Energy and Environment und dem Center for Building Technology der FH Burgenland baut das Team des Forschungszentrums Energie an der FHV rund um Kepplinger die Kompetenzen auf, um in weiterführenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten den Sprung der notwendigen Technologien in die Praxis zu schaffen.