Die „Bühne des Miteinanders“ im Zauberwald

Im winterlichen Ambiente wird auf dem Kirchplatz zu mehreren Veranstaltungen eingeladen.

Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022, von 18 bis 19 Uhr, unternimmt der Cadillac Jazz Chor gemeinsam mit seiner Chorleiterin und Sängerin Isabella Pincsek auf der „Bühne des Miteinanders“ im Zauberwald eine musikalische Weihnachtsreise. Der Chor hat einen einzigartigen Stil: A-cappella der besonderen Art. Sein Repertoire umfasst die Lieder amerikanischer Ensembles der 1950er-Jahre, die mit Jazzrhythmen und Akkorden bereichert werden. Die Sängerin, Pianistin und tonart-Pädagogin Isabella Pincsek begleitet den Chor als Chorleiterin seit drei Jahren. Gemeinsam bieten sie stimmungsvolle Jazz-, Pop- und Soul-Musik „with a touch of christmas“.

Das Highlight des Hohenemser Adventprogramms findet am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, von 18 bis 19 Uhr statt. Kaum etwas verbindet Menschen so sehr wie das gemeinsame Singen. Daher gestalten die vier Hohenemser Chöre, der Gesangverein Nibelungenhort, die Kirchenchöre St. Karl und St. Konrad sowie die Rütner Chorgemeinschaft diese weihnachtliche Stunde mit bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Kommen Sie zur „Bühne des Miteinanders“ am Kirchplatz, singen Sie gemeinsam mit den Chören und erleben Sie eine wunderbare Einstimmung auf das bevorstehende Fest.