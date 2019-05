Die besten Strategien zu Ihrer Finanzierung

Mit der HomeStory App erhält man mit wenigen Angaben jederzeit schnell und verlässlich eine grundsätzliche und gleichzeitig fundierte Aussage zur Machbarkeit der Finanzierung.

Der Kauf einer Immobilie ist meist eine einmalige Entscheidung im Leben. In den meisten Fällen ist für die Erfüllung dieses Herzenswunsches eine Finanzierung erforderlich. Aber wie viel Geld braucht man für das vorgesehene Wohnprojekt? Welche Rate ist leistbar? Welche Finanzierung passt am besten? Für Kunden ist es schwierig, diese Fragen zu beantworten. Die UniCredit Bank Austria bietet laut Eigenangaben eine kompetente Rundumberatung zur Finanzierung des Eigenheims, einen Überblick über die individuellen Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine rasche Kreditentscheidung. Kauf oder Miete? Die Expertinnen und Experten zeigen, welche Kreditsumme man mit einer monatlichen Rate in der Höhe der aktuellen Miete bekommen kann, um kalkulieren zu können, ob sich ein Immobilienkauf im konkreten Fall auszahlt. Dabei kann der Kunde zwischen persönlicher Beratung in der Filiale, Beratung per Telefon oder Videotelefonie oder durch einen persönlichen Finanzberater wählen. Neu ist die Finanzierungsberatung per App. Mit der HomeStory App kann man digital einen Wohnkredit beantragen.