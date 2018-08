Die besten Partys finden immer in der Küche statt

Gut, wenn man dann top ausgerüstet ist. Welche neuen und effizienten Helferlein es für Küche und Haushalt gibt, erfahren die Messebesucher in Halle 7. In diesem Sinne: Ran an Gemüsehobel, Messer und Co!

Wer sich auf der Herbstmesse in Halle 7 tummelt, für den werden Küche und Haushalt im Nu zum wahren Vergnügen. Der Themenbereich „Haushalt & Küche“ ist seit jeher einer der Klassiker auf der Dornbirner Herbstmesse. Hier finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert oder verschönert: Von leistungsstarken Küchengeräten bis hin zu praktischen Haushaltshelfern, von den neuesten Trends und Coups der Branche bis hin zum stylischen Hingucker.

Küchenprofis

Wie jedes Jahr werden auch heuer die mehrmals täglich stattfindenden Live- Produktvorführungen passionierter Küchenprofis der absolute Renner und Publikumsmagnet auf der Herbstmesse sein. Da wird gehobelt, geschnibbelt, geschrubbelt – und natürlich das eine oder andere gekostet.