Die "besten Buchhandlungen des Jahres" stehen fest

Die Gewinner des heuer zum dritten Mal vergebenen Österreichischen Buchhandlungspreises stehen fest. Die "besten Buchhandlungen des Jahres" erhalten insgesamt 50.000 Euro, die Verleihung findet am 25. April statt. Die nunmehrigen Preisträger wurden aus knapp 80 Einreichungen ausgewählt, wie es seitens des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB) am Donnerstag heißt.

Prämiert werden die Buchhandlungen Buchkontor in Wien, Büchersegler in Graz, das Buch-Café im Lippott-Haus in Kufstein, die Buchhandlung Fürstelberger in Linz und die Buchhandlung Neudorfer in Vöcklabruck. Die Preisträger erhalten je 10.000 Euro. Vergeben wird der Preis gemeinsam vom Bundeskanzleramt und dem Hauptverband.