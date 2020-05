Die beste Pflege für die Balkonblumen

Der Sommer kommt in großen Schritten näher und ist nicht mehr weit. Die Sommerblumen sind schon da und auch in höheren Lagen wird eifrig gepflanzt.

Begrenzter Vorratsspeicher

Nährstoffe ergänzen

Wassergaben

Da der Wasserbedarf in der sommerlichen Hitze am größten ist, ist in der Regel ein Wässern am Morgen empfehlenswert. So gehen die Pflanzen gestärkt und fit in den Tag. Die Verdunstung von Wasser kühlt die Pflanzen, ähnlich wie das Schwitzen beim Menschen. Morgendliches Gießen lässt auch die Blätter rasch abtrocknen. Trockene Blätter sind die beste Vorsorge gegen Pilzkrankheiten an Blättern.