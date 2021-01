Die Autobank wird geschlossen, die Kundengelder sind sicher

Das neue Jahr hat für die Wiener Autobank mit einem Paukenschlag begonnen. Nachdem nun der dritte und letzte potenzielle Investor für das in der Krise steckende Institut abgesprungen ist, hat sich das Management zu einer geordneten Abwicklung der Bank entschlossen. Die Kundeneinlagen seien jedoch sicher, es gebe keinen Grund, die Gelder voreilig abzuziehen, betonte ein Sprecher der Bank am Montag gegenüber der APA. Auch die Einlagensicherung sieht keinen Sicherungsfall.

Seit mehreren Monaten kämpfte die Autobank nun bereits ums Überleben. Trotz einer Neuausrichtung vor rund zwei Jahren, in der die Bank von der Finanzierung von Autohändlern und privaten Autokäufern auf die Refinanzierung von deutschen Leasinggesellschaften umgesattelt hatte, schrieb die Autobank deutliche Verluste. Das Geschäft in Deutschland sei nicht richtig in Schwung gekommen, so der Sprecher am Montag.