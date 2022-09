Die Ansprüche der Investoren an die Aufsichtsräte werden höher

Die Diversität in Aufsichtsratsgremien gewinnt für Investor(inn)en zunehmend an Relevanz.

Wie eine aktuelle EY-Umfrage unter 300 europäischen Fondsmanager(innen) zeigt, beeinflussen Kriterien wie das Alter der Aufsichtsräte (60 Prozent), das Verhältnis von Frauen und Männern in den Gremien (59 Prozent) und deren Herkunft (59 Prozent) sowie auch Diversität im Hinblick auf das Fachwissen (55 Prozent) die Investitions­entscheidungen.

„Die Zeiten, in denen Aktionär/Aktionärinnen die Arbeit der Aufsichtsräte einfach nur durchgewunken haben, sind längst zu Ende. Die Ansprüche steigen stetig, sowohl was die fachliche Qualifikation als auch die Diversität hinsichtlich Alter, Geschlecht und ­Herkunft betrifft“, so Gunther Reimoser, Country Managing Partner und Leiter Financial Services von EY Österreich.

Fachwissen ist gesucht

Gerade Fähigkeiten und Fachwissen sind nach Ansicht der Investor(inn)en bei Aufsichtsräten sehr gefragt: Breit gefächert soll es sein und aus möglichst vielen Disziplinen kommen.

Als besonders wichtig schätzen Investor(inn)en das Wissen über Politik bzw. Behörden sowie Digitalisierung und Technik (je 65 Prozent) ein, erst danach folgen Compliance und Recht (63 Prozent) sowie Wirtschaft (je 63 Prozent). ESG (Environmental, Social und Governance) und Nachhaltigkeit ist aktuell mit 62 Prozent gemeinsam mit dem Thema FinTech auf Rang drei der wichtigsten Fähigkeiten von Aufsichtsratsgremien.

Ein Blick auf die Backgrounds der untersuchten Aufsichtsratsmitglieder europäischer Finanzinstitute zeigt, dass die Organe vor allem in den „traditionellen“ Bereichen wie Vorstandserfahrung, Politik, Buchhaltung, Recht und Compliance punkten können. Insgesamt hatten fast alle Aufsichtsräte (93 Prozent) zuvor bereits andere Aufsichtsratsmandate inne. Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) hatte oder hat eine Vorstandsrolle in einem anderen oder dem gleichen Unternehmen.

Erfahrungen sind wichtig

Auch auf Erfahrungen aus Politik, Verbänden und Regierungen kann gebaut werden: Ein Drittel der Aufsichtsräte von Finanzdienstleistungsunternehmen (33 Prozent) kann entsprechende Kompetenzen vorweisen.

Weniger Erfahrung bringen Aufsichtsratsorgane aktuell in Sachen Nachhaltigkeit und ESG mit – nur drei Prozent haben in diesem Bereich bereits Erfahrung. Beim Thema FinTechs sind es sogar noch weniger (ein Prozent).

Gefragte Kompetenzen

„Investor(inn)en erwarten sich immer Kompetenzen. Gerade das gewünschte, aktuell jedoch noch unterrepräsentierte Spezial­wissen ist aber nicht so einfach zu besetzen. In den jüngeren Disziplinen wie beispielsweise ESG und Nach­haltigkeit fehlt es an allen Ecken und Enden an erfahrenem Personal – nicht nur in den Aufsichtsräten“, so Armin Schmitt, Leiter Financial Services Banking bei EY Österreich. Bei den untersuchten österreichischen Finanzdienstleistungsunternehmen lag der Frauenanteil auf Aufsichtsratsebene bei 37 Prozent – damit liegt Österreich gleichauf mit Deutschland an vorletzter Stelle. Nur in der Schweiz war er mit 32 Prozent noch geringer.

Insgesamt sind die österreichischen Finanzdienstleistungsunternehmen damit ­allerdings besser unterwegs als der nationale Durchschnitt: Laut EY Mixed Leadership Barometer waren zu Jahresbeginn 29,7 Prozent der Aufsichtsratspositionen der österreichischen, im Wiener Börse Index notierten, Unternehmen durch Frauen besetzt. Zudem wird die seit 1. Jänner 2018 in Österreich in Kraft getretene gesetzliche Genderquote von 30 Prozent zumindest bei den Finanzdienst­leistern deutlich übertroffen.

Frauenanteile

Den höchsten Frauenanteil in Aufsichtsräten von Finanzdienstleistern gibt es übrigens in Frankreich: Hier sind zwei von drei (66 Prozent) Aufsichtsratspositionen weiblich besetzt. Unter den 99 untersuchten Banken und Versicherungen in Europa lag der Durchschnittswert bei 44 Prozent. „Gerade Österreich hat in den letzten Monaten viel getan, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in Aufsichtsratspositionen zu schaffen. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Genderquote erhöhte sich der Frauenanteil in den Kontrollgremien der österreichischen WBI-notierten Unternehmen stetig. Im Dezember 2017 lag der Anteil weiblicher Aufsichtsräte nur bei 19 Prozent, nun sind wir bei 29,7 Prozent, bei den Finanzdienstleistern sogar bei 37 Prozent. Trotzdem: Gerade der internationale Vergleich zeigt hier großen Aufholbedarf, aktuell bilden wir mit Deutschland und der Schweiz das Schlusslicht“, schätzt Reimoser die aktuelle Situation ein.

Die Altersstruktur

Österreichs Institute haben im Vergleich zu anderen Ländern eine jüngere Altersstruktur in den Aufsichtsräten – im Schnitt sind die Aufsichtsräte in Österreich 57 Jahre alt.