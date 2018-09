Die Anleger werden von der Digitalisierung profitieren

Die Digitalisierung ist ein Zukunftsthema und vereinfacht bereits heute viele Bereiche des Alltags.

Der Fortschritt in diesem Bereich ist nicht aufzuhalten. Die großen Gewinner der Digitalisierung sind vor allem die Internetplattformen. Kein Medium ist in den letzten 20 Jahren so stark gewachsen wie das Internet.

Die „Wertvollsten“

„So ist es nicht verwunderlich, das sich unter den weltweit wertvollsten sechs Unternehmen ausschließlich Digitalkonzerne befinden. Angeführt wird das Ranking von Apple, es folgen Amazon, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Facebook und Alibaba. Darüber hinaus hat die Digitalisierung auch außerhalb des IT-Sektors einen hohen Einfluss auf die Entwicklung. Diese technologischen Fortschritte bieten, außer Arbeitsplatz­ängsten, auch erhebliche Vorteile für die Menschen und Unternehmen. Technologie und Innovation machen viele Produkte und Arbeitsplätze sicherer, und ermöglichen insgesamt bessere Produkte und Dienstleistungen.“ Das erläutert Jürgen Rupp, Anlageexperte bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, gegenüber den VN.

Und weiter: „Aufgrund der ­Digitalisierung verändert sich die Wettbewerbslage deutlich. Unternehmen aller Branchen werden sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen. So wird die Digitalisierung unser Leben auch in Zukunft prägen. Darum dürften die sogenannten Digitalisierer auch zu den großen ­Gewinnern der kommenden Jahre gehören.“

Große Chancen für alle

Auch für Unternehmen außerhalb des IT-Sektors bietet die Digitalisierung interessante Chancen. Bekannte Beispiele sind etwa Taxiunternehmen oder Hotels, die von innovativen Konkurrenten wie Uber oder Airbnb herausgefordert werden. Beide Unternehmen streben für das Jahr 2019 den Börsengang an.

„Künftig werden die Aktien jener Unternehmen profitieren, die sich am besten auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Auch im Bereich der Fertigung ist die Digitalisierung weit fortgeschritten. Anders als bei Tablets und Smartphones funktioniert Digitalisierung in Fabriken nicht über zentrale Steuerungschips, sondern über Mikrocontroller. Microchip Technology ist der Weltmarktführer bei Mikrocontrollern. Das Unternehmen profitiert speziell von der starken Nachfrage der Auto­industrie“, so Rupp.

Gerade die Automobilbranche steht vor einem rasanten Umbruch. Hochautomatisierte Systeme, mit denen sich der Fahrer zeitweise anderen Tätigkeiten zuwenden kann, dürften 2020 auf den Markt kommen. Der nächste Schritt ist das vollautonome Roboterauto, bei dem kein Fahrer mehr notwendig ist.

Neue Roboterautos

Heute fahren Autos mithilfe leistungsstarker Computer, Sensoren und Kameras halbautonom und parken selbstständig ein. Bei Autobauern wie Audi, BMW, Daimler und Volvo geht die Entwicklung rasch voran. Analysten rechnen mit enormen Wachstums­chancen für solche Fahr­systeme. Das Geschäft ist so lukrativ, dass auch bereits Technologiefirmen wie Alphabet oder Apple an der Entwicklung von Roboterautos für ­autonomes Fahren arbeiten. Tesla liegt bei den Elektro­autos weit vorne. Tesla-Boss Musk scheut auf dem Weg zum Massenhersteller keine Innovation. So setzt auch er in Teslas Auto- und Batterie­fabriken auf einen hohen ­Automatisierungsgrad.

Die Roboter halten auch Einzug in Bereiche außerhalb der Industrie.

Weltweit arbeiten Unternehmen mit Hochdruck an Robotern, die etwa in der Altenpflege zum Einsatz kommen oder gefährliche Tätigkeiten übernehmen sollen. Unangenehme Haushaltstätigkeiten führen schon heute die kleinen Saugroboter und Wischroboter von iRobot durch. Selbst vor dem Operationssaal machen die Roboter nicht Halt. Das DaVinci-Operationssystem des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical ist schon heute bei unterschiedlichen Eingriffen weltweit im Einsatz.

Die Potenziale erkennen