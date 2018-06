Die ärztliche Aufsichtspflicht

Die Notwendigkeit der Aufklärung und juristische Nebenwirkungen.

So hat die ärztliche Aufklärung umso weniger umfassend zu sein, je notwendiger der Eingriff für die Gesundheit des Patienten ist. Ist demgegenüber der Eingriff zwar medizinisch indiziert aber nicht dringend, so bedarf es einer umfassenden Aufklärung. Die Aufklärung muss jedenfalls so umfangreich sein, dass der Patient in die Lage versetzt wird, die Tragweite seiner Einverständniserklärung bzw. die Tragweite der Ablehnung einer Behandlung zu überblicken. Der Patient muss daher sowohl über die mit der Behandlung als auch über die mit der Nichtbehandlung verbundenen möglichen Folgen aufgeklärt werden.