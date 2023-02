Die Ärzte und Robin Schulz kommen zum Frequency Festival

Konzertreigen steigt von 17. bis 19. August in St. Pölten

Das Line-up des diesjährigen Frequency-Festivals in St. Pölten nimmt weiter Formen an: Nachdem bereits große Namen wie Imagine Dragons oder Kraftklub bekannt waren, haben die Veranstalter am Freitag auch die deutsche Punkinstitution Die Ärzte sowie Star-DJ Robin Schulz bestätigt. Der großteils zwischen zeitgenössischem Hip-Hop und Electro changierenden Ausrichtung entsprechend, konnte auch der britische Rap-Newcomer Central Cee verpflichtet werden.

Ebenfalls neu im Aufgebot sind Rapper T-Low, die Hip-Hop-Crew 01099 sowie die Indie-Rock-Band Mother Mother. Gastierte er im Vorjahr auf dem Nova Rock, schaut US-Musiker KennyHoopla heuer in der niederösterreichischen Landeshauptstadt vorbei. Electropop servieren ClockClock aus Mannheim, und die rot-weiß-rote Fahne darf Frinc schwenken: Bei seinem Soloprojekt setzt Folkshilfe-Sänger Florian Ritt auf entspannte Sounds, Reggae-Vibes und gute Stimmung - also mehr als passend für die sommerliche Festivalsause, die von 17. bis 19. August über die Bühne geht.

