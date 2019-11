Die Ärzte gehen mit zwei Terminen in Österreich auf Tour

Die Ärzte bringen im nächsten Jahr nach längerer Pause wieder ein Album heraus und gehen auf Tournee. Das Management der Band am Montag auch zwei Termine in Österreich bekannt: Unter dem Slogan "In the ä tonight" gastiert das Trio am 17. November 2020 in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim "Sound & Snow".

Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 17.00 Uhr nur auf , wie es in einer Aussendung hieß. Und: "Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich. Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt - insoweit noch Kontingente vorhanden - auch ein örtlicher Vorverkauf starten."