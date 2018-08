Die 70. Herbstmesse auf einen Blick

Herbstmesse, Messe Dornbirn, Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn 29. August bis 2. September 2018, täglich von 10 bis 18 Uhr

Ermäßigungen: Jugendliche 15–18 Jahre, Studenten, Senioren, Menschen mit Behinderung, aha-Card und Vorarlberger Familienpass – in Verbindung mit einem gültigen Ausweis. Hinweis: Die Karten verlieren beim Verlassen des Messegeländes ihre Gültigkeit.

Sutterlüty-Vorverkauf: Ermäßigte Karten gibt es im Vorverkauf in allen Sutterlüty-Filialen: Erwachsene bezahlen mit der Sutterlüty Vorteilskarte 6,00 Euro, Kinder 4,00 Euro. Ticketkauf: Ö-Ticket, Tourismusbüro, Sparkasse oder Raiffeisenbank

Kinderbetreuung: Kids im Alter von 3 bis 10 Jahren werden im Kinder- Ländle in der Halle 7/8, 1. OG., von 10 bis 17 Uhr optimal betreut. Unterstützt vom Vorarlberger Familienverband und dem Verein „Familienfreundliches Dornbirn“.

Radler-Treff: Eine kostenlose Rad-Reinigung bietet die Integra Vorarlberg vor dem Eingang A – im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Service für Menschen mit Behinderung: Beim Eingang A bietet der ÖZIV-Landesverband Vorarlberg, Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen, einen kostenlosen Rollstuhl- und E-Car-Verleih an.

Die Messe-Eintrittskarten erhalten Sie beim Busfahrer, Schaffner, an den Fahrscheinautomaten oder online. Fahrplan und Online-Gratis-Ticket zur Hinfahrt unter www.vmobil.at / VVV Bus & Bahn / Veranstaltungstickets, oder einfach den QR-Code scannen und Ticket direkt aufs Smartphone laden.

Am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 11 Uhr: Gratis-Eintritt bei Anreise mit Bus, Bahn oder Rad.

Anreise aus der Schweiz: Die Linie 351 bringt Sie ab Heerbrugg direkt zur Messe. In diesen Bussen sind beim Fahrpersonal Messekombitickets erhältlich, die zur Hin- und Rückfahrt im gesamten VVV-Gebiet (Verkehrsverbund Vorarlberg) und, nach Umtausch in eine Eintrittskarte an der Kasse, zum Messe-Eintritt berechtigen. Bis zur Grenze wird ein gültiger Fahrausweis benötigt. Details: www.ostbus.ch