Die 5. Generation übernimmt im Hotel-Café Lorenz

Es war ein historischer Moment am vergangenen Samstagabend im Hotel-Café Lorenz. Vor 136 Jahren gegründet, wurde der Betrieb von Herta und Gerd Obwegeser nun in 5. Generation an Tochter Judith übergeben.

„Das Café Lorenz mit seiner Bäckerei, Konditorei, dem Café und dem Hotel ist ein wichtiger Teil unserer Stadt. Ich gratuliere Gerd, Herta und Oma Helga zu ihrem Lebenswerk und wünsche Judith alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Die s’Blättle-Redaktion traf die neue Inhaberin zum Interview:

Judith – die 5. Generation, das hört sich schon mal nach Tradition pur an. Wie lange bist du selbst schon im Betrieb tätig?

Nach meiner Frisörlehre war ich zunächst bei uns im Café im Service tätig. Doch schon da zog es mich immer schon in die Konditorei. Erst war es ein reines Hobby, aber mit 26 Jahren wagte ich es doch noch und habe die Konditorlehre gemacht. Diese habe ich mit Auszeichnung abgeschlossen und bin seitdem auch im Prüfungskomitee der Wirtschaftskammer für den Beruf der Konditoren.

War die Übernahme schon länger geplant oder wie kam es letztendlich dazu?

Geplant ist die Übergabe seit etwa einem Jahr, nachdem ich die Meisterprüfung zur Konditorin erfolgreich absolviert hatte und die benötigten Befähigungen erwerben konnte. Somit stand der Übergabe nichts mehr im Weg und ich führe unseren Betrieb nun seit Juli 2022 als Geschäftsführerin.

Was siehst du nun als größte Herausforderung? Hast du eventuell auch Bedenken?

Eine meiner größten Herausforderungen wird bestimmt meine persönliche Zeit sein, da ich die Gesamtleitung übernehme und am besten überall zur selben Zeit sein sollte. Bedenken gehören doch zu jeder großen Entscheidung dazu, aber ich sehe optimistisch mit vollem Elan in die Zukunft.

Was ist deine erste „Mission“ als Chefin?

Meine erste „Mission“ liegt ganz klar in der Lehrlingsausbildung. Mir ist es ein großes Anliegen, dass ich meine Lehrlinge so gut wie möglich ausbilde und ich freue mich auch jedes Jahr wieder über die neuen Bewerber.

Welche anderen Herausforderungen stehen an? Hast du Neuerungen geplant oder bleibt alles beim Alten?

Da jetzt viele neue Herausforderungen auf mich zukommen und ich mich auch noch in verschiedenen Teilbereichen einarbeiten muss, bleibt vorerst alles wie gewohnt „beim Alten“ sozusagen. Wie bei jeder neuen Generation bisher kommen zeitnah auch Neurungen auf das Hotel-Café Lorenz zu. Aber in erster Linie muss ich nun zuerst das umfangreiche Aufgabengebiet meines Vaters Gerd übernehmen. Zum Glück kann ich hier vom Besten lernen.

Gibt es besondere Highlights, die die Kunden nun bald erwarten dürfen und in welchem Bereich?

Da wir sowieso mit saisonalen Schwerpunkten arbeiten, variiert unser Sortiment laufend. Jetzt im Herbst dürfen sich unsere Kunden über verschiedenste Obstkuchen und Backwaren sowie feinste Pralinen freuen. Dann stehen schon wieder unsere handgemachten Weihnachtskekse und Nikoläuse in unserem Verkaufsladen – und so geht es immer weiter.

Die 5. Generation ist natürlich ein Meilenstein. Was ist für dich das Besondere am „Lorenz“?

Ich möchte ganz klar die Generationen weiterleben lassen, indem wir auch viele geheime Familienrezepte haben, die auch heute immer noch zum Einsatz kommen. Dazu zählen nicht nur die Backrollen und Konditorkrapfen.

Unser Unternehmen wird seit Jahrzehnten familiär geführt. So ist auch meine Oma Helga mit ihren stolzen 86 Jahren nach wie vor die Chefin in der Küche. Ich bin auch sehr froh, dass meine Mama Herta mich die kommenden zwei Jahre noch kräftig unterstützen wird. Zudem kann ich mich auch immer auf meinen Bruder Lorenz und meine Schwester Sandra verlassen. Und auch Papa Gerd wird sicher weiterhin mit Rat und Tat zur Stelle sein. Ich glaube genau das macht unser Unternehmen so besonders.

Vielen Dank für das Gespräch!