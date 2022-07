Die 2 ½ Tenöre

Das Konzert „Die 2 1/2 Tenöre“ findet am 17. Juli um 17:00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.

„Die 2 1/2 Tenöre“ sind das neue, stimmgewaltige Dreigestirn am Opern-Show-Himmel und zünden mit ihrem ersten Programm ein Feuerwerk der guten Laune: eine raffinierte Melange aus Oper, Operette und den beliebtesten internationalen Tenor-Schlagern, mit einem Schuss Selbstironie. Thomas Malik wird im Laufe des Abends natürlich eindrücklich beweisen, dass ein Buffo auch ein ganzer Tenor ist, so wie Anton Saris und Michael Heim. Freuen Sie sich auf einen Melodienrausch, eine ordentliche Portion Humor sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Mythos Tenor.

„Die 2 1/2 Tenöre“: Drei Freunde, im Herzen verbunden, zum ersten Mal in der Villa Falkenhorst.