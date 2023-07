Die 10 besten Barbershops in Vorarlberg

Ein Barbierbesuch bei einem unserer zehn besten Barbershops in Vorarlberg lässt Sie nicht nur taugeslichttauglich zurück, sondern sorgt auch dafür, dass Sie sich wieder mal von Ihrer besten Seite zeigen können.

Vorarlberg hat einige tolle Barbershops zu bieten, hier finden Sie unsere Top-Empfehlungen.

Zur Übersichtlichkeit finden Sie hier eine Karte mit allen Barbershops. Details und alles Wissenswerte zu den Shops folgen weiter unten.

Altin Makas BarberShop

Styles für den modernen Mann in Bregenz

In der belebten Rheinstraße in Bregenz befindet sich der Altin Makas BarberShop, der sich auf die Haarpflege von Männern spezialisiert hat. Präzise Haarschnitte, perfekte Bärte und eine Vielzahl an Dienstleistungen, wie Bartrasuren, Ohrenkerzen und Gesichtsmasken, werden hier angeboten. Inhaber Ugur Celtin führt das Geschäft mit Kompetenz und Leidenschaft. Der Altin Makas BarberShop ist kein gewöhnlicher Friseursalon, sondern ein Ort, an dem der moderne Mann im Mittelpunkt steht.

Das Angebot

Altin Makas BarberShop überzeugt nicht nur durch seinen einzigartigen Stil, sondern auch durch sein umfangreiches Angebot. Ob ein exakter Haarschnitt mit Konturenrasur für 25 Euro oder ein Komplettservice mit Haarschnitt und Bartrasur für 35 Euro - für jeden Anspruch ist etwas dabei. Und wem das noch nicht genug ist, für den gibt es spezielle Behandlungen für die kleinen Gentlemen: Kinderhaarschnitte für 15 € oder 18 €, je nach Alter. Haar- und Bartfärben sowie Gesichtsmasken und Haarentfernung gehören ebenfalls zum Angebot. Eines ist sicher: Hier geht man immer mit dem richtigen Look aus der Tür.

Lage & Ambiente

Nicht nur das Angebot, auch die Lage und das Ambiente des Altin Makas BarberShop sind besonders. Direkt an der belebten Rheinstraße in Bregenz gelegen, bietet der Salon eine entspannte Atmosphäre inmitten des städtischen Trubels. Mit seiner eleganten Einrichtung und der entspannten Atmosphäre ist der Salon ein Ort der Ruhe, an dem der Kunde im Mittelpunkt steht.

Fazit

Was uns gereizt hat:Altin Makas BarberShop bietet ein breites Spektrum an spezialisierten Dienstleistungen für Männer, von präzisen Haarschnitten und Bartstyling bis hin zu speziellen Behandlungen für den jungen Gentleman.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren überrascht von dem hohen Maß an Kompetenz und Leidenschaft, das in diesem Barbershop geboten wird. Es ist kein gewöhnlicher Friseursalon, sondern ein Ort, der den modernen Mann in den Mittelpunkt stellt.

Wofür wir wiederkommen:Die Kompetenz des Teams und die entspannte, freundliche Atmosphäre machen jeden Besuch im Altin Makas BarberShop zu einem Erlebnis. Wir freuen uns auf weitere Besuche, um uns professionell beraten und verwöhnen zu lassen.

Unsere Empfehlung:Warum also Altin Makas BarberShop besuchen? Nun, die Antworten sind vielfältig. Da ist zum einen die Atmosphäre: eine entspannte, freundliche Umgebung, die dazu einlädt, sich zurückzulehnen und den Profis ihre Arbeit zu überlassen. Zum anderen ist da das Team: Experten auf ihrem Gebiet, die sich die Zeit nehmen, Sie zu beraten und dafür zu sorgen, dass Sie genau den Look bekommen, den Sie sich wünschen.

Altin Makas BarberShop

Exakte Männerfrisuren, perfekte Bärte, Styling und Pflege in stylischem Ambiente

Bahti's Barbershop

Ein Premium-Erlebnis für stilbewusste Männer!

Wer sagt, dass nur Schloss- und Burgbewohner königlich behandelt werden? Hoch über Feldkirch thront Bahti's Barbershop, in dem jeder Kunde wie ein König und zuvorkommend behandelt wird. Dieser elegante Ort ist mehr als nur ein Friseursalon: Hier wird jeder Schnitt zur Performance. Dank Bahti, dem stolzen Inhaber und Meisterbarbier, fühlt man sich schon beim Eintreten als etwas Besonderes und weiß, dass man in besten Händen ist.

Das Angebot

Nicht jeder, der mit einer Schere umgehen kann, ist ein Barbier, aber Bahti gehört zweifellos zu den besten. Sein handwerkliches Können ist über jeden Zweifel erhaben, ebenso wie sein Auge fürs Detail und seine Hingabe, die Wünsche jedes einzelnen Kunden zu erfüllen. Egal, ob Sie einen kurzen Haarschnitt oder einen meisterhaft gestalteten Bart wünschen, Bahti wird Ihre Erwartungen übertreffen. Und während sich Ihre Haare und Ihr Bart unter seiner liebevollen Pflege verwandeln, können Sie eine dampfende Tasse Kaffee in der gemütlichen Atmosphäre des Barbershops genießen.

Lage & Ambiente

Nicht weit von der Schattenburg entfernt, befindet sich Bahtis Barbershop. Das Ambiente ist gemütlich und dennoch sehr hochwertig. Der gekonnte Einsatz von traditionellen Elementen und modernem Design verleiht dem Ort eine fast majestätische Ausstrahlung. Hier fühlt man sich entspannt und königlich zugleich. Der Barbershop lädt dazu ein, sich zurückzulehnen und die Umgebung zu genießen, während Bahti seinem Handwerk nachgeht.

Fazit

Was uns gereizt hat: Bei Bahti's Barbershop steht die individuelle Behandlung jedes Kunden im Mittelpunkt. Das Versprechen, jeden Schnitt zu einem Erlebnis werden zu lassen und sich wie ein König behandelt zu fühlen, hat uns angesprochen.

Wovon wir überrascht waren: Bahtis handwerkliches Geschick und seine Liebe zum Detail haben uns beeindruckt. Sein Gespür für Stil und sein Engagement, die Wünsche jedes einzelnen Kunden zu erfüllen, machen Bahti's Barbershop zu etwas Besonderem.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns darauf, die einladende Atmosphäre von Bahti's Barbershop wieder zu genießen und zu sehen, wie Bahti seine Philosophie der Kundenorientierung und handwerklichen Exzellenz umsetzt.

Unsere Empfehlung: In seinem Barbershop hat Bahti seine ganze Philosophie verwirklicht: von seinem handwerklichen Können, das sich in jedem Haarschnitt und jeder Bartform zeigt, über seine umfassende Stilberatung bis hin zu den hochwertigen Produkten, die er verwendet und verkauft. So ist dieser Barbier mehr als nur ein Friseursalon - er ist ein Statement. Denn einen besseren Ort zum Entspannen, Verjüngen und natürlich für den vielleicht besten Haarschnitt Vorarlbergs kann man sich nicht vorstellen. Bei Bahti's Barbershop ist jeder Kunde König.

Bahti's Barbershop

Premium-Service, bei dem Qualität, Wohlbefinden und individuelle Wünsche im Mittelpunkt stehen

BARBERIA Herrenfriseur

Vom kleinen Familienunternehmen zur expandierenden Marke

Sie sind ein Gentleman und suchen eine neue Frisur? Oder ein Bartträger, der seine stolze Gesichtsbehaarung pflegen möchte? Dann sind Sie bei Barberia Herrenfriseur genau richtig - einem familiengeführten Friseursalon, der sich auf Herrenfrisuren spezialisiert hat. Ursprünglich im beschaulichen Memmingen in Bayern beheimatet, hat sich der Salon wie ein guter Rotwein entwickelt und verbessert - mit Filialen in Hard und Dornbirn. Jede dieser Städte hat nun das Vergnügen, Gastgeber dieses beeindruckend versierten Friseurprofis zu sein.

Das Angebot

Das Angebot des Barbershops reicht vom klassischen Haarschnitt bis zur speziellen Bartpflege. Und das Beste: Sie können sich auf die Professionalität und Erfahrung des Teams verlassen, das jede Strähne mit der Präzision eines Uhrmachers und der Hingabe eines Künstlers behandelt. Über ungleiche Seiten oder einen schiefen Pony brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn hier sind Meister ihres Fachs am Werk. Und wenn Sie einen Freund haben, der eine neue Frisur braucht (wir haben doch alle solche Freunde, oder?), bietet Barberia Geschenkgutscheine an - das perfekte Geschenk für jeden, der eine neue Frisur braucht!

Lage & Ambiente

Egal ob in Memmingen, Hard oder Dornbirn - bei Barberia Herrenfriseur findet man immer ein einladendes Ambiente. Kein Neonlicht, keine kitschige Musik, nur pure Eleganz und Stil. Genau das, was ein echter Gentleman verdient. Aber lassen Sie sich von der stilvollen Atmosphäre nicht abschrecken: Sie werden nicht das Gefühl haben, in einem Museum zu sein. Im Gegenteil, Sie werden sich wie in einem gemütlichen Wohnzimmer fühlen. Ein Ort, an dem man sich entspannen kann, während man sich einen erstklassigen Haarschnitt verpassen lässt. Klingt das nicht verlockend?

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Mischung aus klassischem Handwerk und modernem Stil im Barberia Herrenfriseur ist verführerisch. Der familiengeführte Friseursalon bietet Männern nicht nur einen Haarschnitt, sondern eine echte Verjüngungskur.

Wovon wir überrascht waren: Der Barberia Herrenfriseur ist die perfekte Kombination aus edlem Ambiente und gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre. Es ist eine Kombination aus purer Eleganz und Stil, bei der man sich dennoch entspannen kann und zu einem erstklassigen Haarschnitt eingeladen wird.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns darauf, die Kompetenz und das Engagement des Teams wieder zu erleben. Die Zeit, die sie sich für jeden Kunden nehmen, und ihr Streben nach Perfektion in jedem Detail des Haarschnitts machen jeden Besuch zu einem echten Erlebnis.

Unsere Empfehlung: Es gibt viele Gründe, warum wir den Barberia Herrenfriseur als einen der Top 10 Barbershops in Vorarlberg empfehlen. Aber in einem Punkt sind wir uns einig: Es ist die Kombination aus Professionalität, Qualität und Ambiente, die diesen Ort zu etwas ganz Besonderem macht. Hier kann man sich nicht nur auf einen schnellen Haarschnitt freuen, sondern auf eine echte Verjüngungskur. Ob Sie sich für einen klassischen Haarschnitt oder einen frechen neuen Look entscheiden, Sie können sicher sein, dass das Ergebnis immer top ist. Dass sich das freundliche und kompetente Team für jeden Kunden ausreichend Zeit nimmt, versteht sich von selbst.

BARBERIA Herrenfriseur

Der beliebte Barbershop mit stilvollem Ambiente und hochwertigen Dienstleistungen

For-Men Barbershop

Kundenliebling in Bregenz: Ein Friseur, der begeistert!

Haben Sie schon einmal von einem Ort geträumt, an dem Sie nicht stundenlang auf einen Haarschnitt warten müssen? Nun, es sieht so aus, als hätten wir dieses goldene Einhorn unter den Friseuren in Vorarlberg gefunden. Stellen Sie sich vor, Sie betreten den For-Men Barbershop in Bregenz und werden fast sofort bedient - das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Aber die vielen zufriedenen Kunden, die von diesem Ort schwärmen, können nicht irren. Und das Beste daran? Die Preise sind bei all dem Haarschmuck keine Halsabschneiderei!

Das Angebot

Was kann man von einem überdurchschnittlichen Barbershop mindestens erwarten? Einen sauberen, professionellen Haarschnitt, vielleicht ein nettes Gespräch und natürlich das entspannende Gefühl, in guten Händen zu sein. Der Friseursalon For-Men bietet all das und noch viel mehr. Die erfahrenen Mitarbeiter sind nicht nur freundlich und hilfsbereit, sondern auch wahre Meister ihres Fachs. Egal, ob Sie eine dringend benötigte Auffrischung Ihres aktuellen Looks oder eine komplette Veränderung suchen: Dieser Ort hat alles im Griff.

Lage & Ambiente

Zentral gelegen, mitten in Bregenz, wartet der For-Men Barbershop auf Kunden, die ein unkompliziertes Erlebnis schätzen. Die Atmosphäre? Locker und entspannt, mit der gewissen Männlichkeit, die man sich in einem Barbershop wünscht. Dabei ist es so gemütlich, dass man fast vergisst, dass man hier ist, um sich die Haare schneiden zu lassen und nicht, um mit einem Bier in der Hand zu entspannen. Aber wer sagt, dass man nicht beides kombinieren kann? Aber Vorsicht, wir übernehmen keine Verantwortung für bierinduzierte Frisurenentscheidungen!

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Kombination aus Schnelligkeit und Qualität macht den For-Men Barbershop zu einem Muss. Das Versprechen eines fast sofortigen Service ohne Kompromisse bei der Qualität des Haarschnitts ist äußerst attraktiv.

Wovon wir überrascht waren: Die Atmosphäre im For-Men Barbershop überraschte uns mit ihrer ruhigen und männlichen Ausstrahlung, die uns fast vergessen ließ, dass wir zum Haareschneiden gekommen waren. Es erinnert ein wenig an einen alten Herrenclub, aber mit modernem Touch.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, um das besondere Gefühl zu genießen, das der For-Men Barbershop bietet. Es ist etwas, das man nicht genau beschreiben kann, aber es gibt einem jedes Mal das Gefühl, als König nach Hause zu gehen.

Unsere Empfehlung: Warum empfehlen wir den For-Men Barbershop als einen unserer Top 10? Nun, wir könnten über den hervorragenden Kundenservice sprechen oder über die Fähigkeit, jedes Mal einen perfekten Haarschnitt zu liefern, aber wir glauben, es ist mehr als das. Es ist das gewisse Etwas, das man nicht genau benennen kann. Vielleicht ist es die Atmosphäre, die uns ein bisschen an den guten alten Herrenclub erinnert, oder vielleicht ist es die Tatsache, dass wir uns hier immer wie Könige fühlen, wenn wir den Salon verlassen. Wie dem auch sei, wir sind sicher, dass es Ihnen auch so gehen wird, wenn Sie vorbeischauen. Aber denken Sie daran - ein König trägt seine Frisur mit Stolz, also bitte keine Mützen!

For-Men Barbershop

Sensationeller Barbershop mit fairen Preisen und perfekten Haarschnitten

Haircut No.1 by. Ercan

Vorzeige-Barbershop mit hervorragendem Service

Sie suchen einen Friseur, der Ihre Haarmähne auf Vordermann bringt? Dann sind Sie bei Ercans Haircut No.1 genau richtig! Versteckt im idyllischen Lochau macht der Friseursalon seinem Namen alle Ehre. Mit unbestreitbarer Meisterschaft in der Haarkunst und einer Leidenschaft, die man in jeder Haarsträhne spürt, bietet das professionelle Team hier einen exzellenten Service, der vom ersten Moment an überzeugt. Hier spürt man, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur gut sind, sondern ihre Arbeit wirklich lieben.

Das Angebot

Ob Sie Ihren gewohnten Haarschnitt aufpeppen möchten oder einfach mal eine Veränderung suchen: Bei Haircut No.1 geht man immer auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Mit gewissenhafter Beratung und starker Kundenorientierung gelingt es dem Team immer wieder, das Beste aus jedem Haar herauszuholen. Dabei steht die Qualität an erster Stelle: Egal, ob Sie sich einen perfekten Übergangsschnitt oder eine Dauerwelle wünschen, die Ergebnisse sind immer erstklassig und das zu fairen Preisen. Wo sonst bekommt man einen so guten Haarschnitt für so wenig Geld?

Lage & Ambiente

Ein Bilderbuch-Barbershop im Herzen von Lochau: Haicut No.1 ist wirklich ein klassischer Barbershop. Das sieht man schon von außen, aber auch bei der geschmackvollen, eleganten Einrichtung im Salon. Beim Tritt durch die Tür wird man herzlich empfangen und kann sich in dem gemütlichen Ambiente komplett entspannen und fallen lassen, denn hier sind Sie in guten Händen. Am Ende kann man dann gelöst und glücklich mit einem tollen neuen Haarschnitt nach Hause gehen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Wir waren von der Leidenschaft und dem Können von Haircut No.1 angetan. Die Fähigkeit, jedem Kunden das Gefühl zu geben, dass er oder sie der einzige Fokus ist, ist unglaublich einladend.

Wovon wir überrascht waren: Es ist erstaunlich, wie Haircut No.1 by. Ercan das Beste aus jedem Haar herausholt. Die fundierte Beratung und die starke Kundenorientierung haben uns ebenso überrascht wie die Qualität der Haarschnitte zu fairen Preisen.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns darauf, die Kombination aus leidenschaftlichem Handwerk, exzellentem Service und angenehmer Atmosphäre wieder zu erleben. Ein Besuch bei Haircut No.1 by. Ercan fühlt sich nicht nur wie ein Haarschnitt an, sondern wie eine komplette Verjüngung.

Unsere Empfehlung: Die Kombination aus leidenschaftlichem Handwerk, hervorragendem Service und angenehmem Ambiente macht Haircut No.1 unserer Meinung nach zu einem echten Vorzeige-Barbershop in Vorarlberg. Kein Wunder, dass sich das auch in der Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden widerspiegelt. Die perfekte Mischung aus Professionalität und Herzlichkeit des Teams sorgt dafür, dass man den Salon nicht nur mit einem stylischen Haarschnitt, sondern auch mit einem Lächeln auf den Lippen verlässt. Vertrauen Sie uns, ein Besuch bei Haircut No.1 wird Sie nicht enttäuschen!

Haircut No.1 by. Ercan

Einer der besten Friseure im Ländle

KLAS BARBER SHOP

Top Friseur mit fairen Preisen und exzellentem Service in Hohenems

Wenn man auf die Schubertstraße 2 in Hohenems zusteuert, erwartet einen ein ästhetisch ansprechender Friseurladen, der wie ein funkelndes Sternchen im Kosmos der Barbershops hervorsticht. Der KLAS BARBER SHOP ist nicht irgendein Friseur, bei dem man sich nebenbei die Haare schneiden lässt. Nein, es ist der Ort, an dem das Barbierhandwerk mit einer Leidenschaft ausgeübt wird, die fast ansteckend wirkt. Von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr dreht sich hier alles um die Kunst des Haareschneidens. Nur sonntags gönnen sich die Helden eine wohlverdiente Pause von Schere und Rasiermesser.

Das Angebot

Auf der Suche nach einer erstklassigen Rasur oder einem trendigen Haarschnitt im Ländle? Dann sind Sie hier genau richtig: Willkommen im KLAS BARBER SHOP in Hohenems! Die Schere zischt, der Rasierer surrt und über allem liegt die Atmosphäre meisterlicher Handwerkskunst. Ein Ort, an dem Kopf und Gesicht in den besten Händen sind, wie die vielen zufriedenen Kunden bestätigen. Klingt das nicht verlockend? Kommen Sie in die Schubertstraße und lassen Sie sich von der Professionalität und dem erstklassigen Service im KLAS BARBER SHOP überzeugen.

Lage & Ambiente

Über das Ambiente des KLAS BARBER SHOP gibt es nicht viel zu sagen und vielleicht ist gerade das das Besondere. Es ist, als hätte sich der Inhaber einfach gedacht: "Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, nämlich exzellente Haarschnitte und exzellenten Service." Und so ist es auch: Der Laden ist einfach und schlicht, aber in dieser Schlichtheit liegt eine gewisse Eleganz, die den Betrachter sofort in ihren Bann zieht. Es ist die pure Ästhetik des Handwerks, die hier glänzt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Leidenschaft, mit der das Friseurhandwerk im KLAS BARBER SHOP ausgeübt wird, hat uns angesprochen. Auch der minimalistische, ästhetische Raum, in dem die meisterhaften Haarschnitte und der exzellente Service im Mittelpunkt stehen, hat unsere Blicke gefesselt.

Wovon wir überrascht waren: Die Schlichtheit und Eleganz des Salons hat uns überrascht. Es ist erstaunlich, wie viel Charme und Faszination ein Ort ausstrahlen kann, der sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich die reine Ästhetik des Handwerks.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, um erneut das Gefühl zu erleben, geschätzt und gut behandelt zu werden. Nicht zu vergessen die meisterhaften Haarschnitte und die Ruhe, die dieser Ort trotz seiner Einfachheit ausstrahlt.

Unsere Empfehlung: Wir können den KLAS BARBER SHOP aus voller Überzeugung empfehlen. Die Mischung aus handwerklichem Können, Kundenservice und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet diesen Ort aus. Hier geht man nicht nur mit einem exzellenten Haarschnitt nach Hause, sondern auch mit dem Gefühl, wertgeschätzt und gut behandelt worden zu sein. In einer Welt, in der vieles gehetzt und oberflächlich erscheint, ist es ein Privileg, einen Ort zu haben, der Zeit, Ruhe und Qualität bietet. Machen Sie sich auf den Weg und erleben Sie den KLAS BARBER SHOP - Sie werden es nicht bereuen!

KLAS BARBER SHOP

Begehrter Coiffeur für Trendfrisuren

MASTERCUT

Der wohl begehrteste Friseur in Bregenz: Perfekte Haarschnitte und gute Laune

Als Hort des klassischen Stils und der handwerklichen Meisterleistungen hat sich MASTERCUT in der Landeshauptstadt Bregenz etabliert. In der Maurachgasse 24, wo sich urbaner Chic mit alpenländischer Gemütlichkeit mischt, begeistert der Salon Männer aus ganz Vorarlberg. In den Händen des Inhabers, der sein Handwerk mit der Begeisterung eines Meisters und der Präzision eines Künstlers ausübt, wird der Kunde zum König. MASTERCUT ist nicht nur ein Friseursalon, sondern eine Liebeserklärung an den Beruf des Barbiers.

Das Angebot

MASTERCUT bietet eine erlesene Auswahl an Dienstleistungen, die weit über den üblichen Haarschnitt hinausgehen. Ob Bartpflege, die sich wie ein Streichkonzert für das Gesicht anfühlt, oder die sorgfältige Entfernung unerwünschter Ohr- und Augenbrauenhaare - hier wird jeder Wunsch ernstgenommen. Dabei verwendet MASTERCUT nur hochwertige Produkte und hausgemachte Spezialitäten. MASTERCUT hat nicht nur ein Faible für gutes Aussehen, sondern auch für gutes Handwerk und Individualität.

Lage & Ambiente

Das Ambiente von MASTERCUT ist die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Stil. Diese Mischung macht den Reiz aus. Ein warmes, entspanntes Flair gepaart mit Eleganz sorgt für ein Wohlgefühl, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Durch die gelungene Einrichtung, die eine schöne Brücke zwischen gemütlich und modern schlägt, hat man schon beim Eintreten das Gefühl, am richtigen Ort für die neue Frisur angekommen zu sein. Und die gute Laune? Die liegt hier einfach in der Luft, genauso wie die moderne Musik, die für die perfekte Geräuschkulisse im Hintergrund sorgt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die perfekte Balance zwischen urbanem Chic und alpiner Gemütlichkeit, die MASTERCUT ausstrahlt, hat uns verzaubert. Auch die leidenschaftliche Art und Weise, wie hier das Friseurhandwerk ausgeübt wird, hat uns angesprochen.

Wovon wir überrascht waren: Überrascht hat uns das breite Leistungsspektrum, das weit über den typischen Haarschnitt hinausgeht. Die Verwendung von hochwertigen Produkten und hausgemachten Spezialitäten unterstreicht die Liebe zur Qualität und zum Detail.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns auf weitere Besuche, um die angenehme Atmosphäre zu genießen. Zudem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei MASTERCUT sehr fair, was uns zusätzlich ermutigt, öfter vorbeizuschauen.

Unsere Empfehlung: Warum wir MASTERCUT empfehlen? Weil hier eine angenehme Mischung aus Professionalität, Freundlichkeit und Qualität herrscht, die man heutzutage nur noch selten findet. Viele Kunden sind seit Jahren Stammkunden und sehr zufrieden. Außerdem sind die Preise bei MASTERCUT so gestaltet, dass man nicht das Gefühl hat, sein Geldbeutel müsse einen Notruf absetzen. Kurzum: MASTERCUT ist eine Ode an alle Männer, die Wert auf ihr Äußeres legen und den Service eines guten Barbiers zu schätzen wissen.

MASTERCUT

Meisterhafte Barbierkust in entspannter Atmosphäre

Opera Hair Style & Barber Shop

Die Adresse für eine opernreife Haarverwandlung

Wenn es darum geht, den König oder die Königin in Ihnen zu krönen, kann kein Hofstaat die königliche Behandlung von Opera Hair Style & Barber Shop übertreffen. Wie die Helden einer Oper betreten Sie die Bühne, bereit für Ihren Auftritt. Ein Hauch von Showbiz, ein bisschen Drama und viel Professionalität machen diesen Ort zur ersten Adresse in Bregenz. Inhaber Antonello Camedda ist ein Meister der Haarkunst. Er führt die Schere wie ein Dirigent, der eine Symphonie in Schwung bringt. Und sein Team ist immer bereit, individuelle Wünsche zu erfüllen. Wir lieben diese unverwechselbare Mischung aus Kreativität, Können und fast zwangsläufig daraus resultierender Kundenzufriedenheit.

Das Angebot

Das Angebot von Opera Hair Style & Barber Shop ist so vielfältig wie die Arien einer Oper. Man könnte meinen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten eine Zauberkiste voller Ideen, aus der sie für jeden Kunden das passende Hairstyling herauszaubern. Vom flotten Kurzhaarschnitt bis hin zur eleganten Hochsteckfrisur, vom dezenten Farbakzent bis zum avantgardistischen Trend: Es gibt kaum einen Wunsch, den sie nicht erfüllen können. Und natürlich sind sie dabei immer auf dem neuesten Stand. Was uns aber am meisten beeindruckt hat, ist die Keratinbehandlung von NEWSHA: Ein Hauch von Luxus für das Haar, der nicht nur verwöhnt, sondern auch schützt. Eine Art Versicherung für die Frisur, wenn man so will.

Lage & Ambiente

Die Lage des Salons in der Kirchstraße 17 der Landeshauptstadt ist nicht nur praktisch, sondern auch charmant. Er ist nicht weit von den interessantesten Ecken von Bregenz entfernt, weshalb man nach dem Friseurbesuch noch einen kleinen Stadtbummel machen kann. Ein Spaziergang mit neuem Look, wie schön! Das Ambiente des Salons ist stilvoll und professionell, mit einem gewissen künstlerischen Flair. Der Salon ist sauber, ordentlich und gepflegt. Man fühlt sich fast wie in einer privaten Loge in der Oper.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die lebendige Atmosphäre und das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, haben uns zum Opera Hair Style & Barber Shop geführt. Die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen und die Nähe zu den interessantesten Ecken von Bregenz waren zusätzliche Anreize.

Wovon wir überrascht waren: Überrascht hat uns die luxuriöse Keratinbehandlung von NEWSHA, die im Opera Hair Style & Barber Shop angeboten wird. Eine seltene Verwöhnmöglichkeit, die das Haar nicht nur verschönert, sondern auch schützt.

Wofür wir wiederkommen: Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Freundlichkeit des Teams sind unschlagbare Gründe, um wiederzukommen. Und die Aussicht auf den wohl besten Espresso von Bregenz ist ein weiterer Grund, den nächsten Termin zu reservieren.

Unsere Empfehlung: Egal, ob Sie einen neuen Look ausprobieren, etwas Abwechslung in Ihren Alltag bringen oder sich einfach nur verwöhnen lassen möchten: Der Opera Hair Style & Barber Shop ist eine ausgezeichnete Wahl. Besonders bemerkenswert ist die Kompetenz in Sachen Haarfärben - das Personal scheint genau zu wissen, was es tut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend und die Freundlichkeit des Teams einfach ansteckend. Und für alle Espresso-Liebhaber unter Ihnen: Wir wagen zu behaupten, dass man hier den besten Espresso in Bregenz serviert bekommt. Ein kleines Detail, das den Besuch aber noch angenehmer macht.

Opera Hair Style & Barber Shop

Hochwertige Haarschnitte und kreatives Styling

SAMA Friseur 2

Erstklassiges Salon-Erlebnis für alle Altersgruppen

Vergessen Sie die klischeehaften Barbershops mit Schaukelstühlen und Zeitungen. Willkommen in der Heldendankstraße in Bregenz, bei SAMA Friseur 2, wo die Atmosphäre eine Mischung aus Vertrautheit und jugendlicher Frische ausstrahlt. Hier übt der Inhaber sein Handwerk auf eine Art und Weise aus, die von der Geschicklichkeit und Kreativität eines Künstlers und der Präzision eines Uhrmachers zeugt. Was ist das Besondere an SAMA Friseur 2? Das werden Sie gleich erfahren.

Das Angebot

Was uns bei SAMA Friseur 2 sofort begeistert hat, ist die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen. Vom klassischen Haarschnitt über die Bartpflege bis hin zur gründlichen und schonenden Rasur erwartet Sie hier ein echter Full-Service. Dazu gibt es eine große Auswahl an Pflegeprodukten und Accessoires. Und der Clou? Jedes Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten, egal ob Sie einen trendigen Haarschnitt oder eine traditionelle Bartpflege bevorzugen. Kurzum: Hier gibt es alles, was das Männerherz begehrt.

Lage & Ambiente

Wer die SAMA Friseure besucht, wird nicht nur von der Sauberkeit des Salons beeindruckt sein, sondern auch von der geschmackvollen Einrichtung, die das Auge erfreut. In dem großzügigen und hellen Ambiente gibt es immer etwas zu entdecken - vom Massagestuhl, der einen in den siebten Himmel versetzt, bis zum sorgfältig ausgewählten Duft, der den Salon durchströmt. Hier fühlt man sich vom ersten Moment an wohl und geborgen. Das Ambiente ist wirklich sehr chic, da nimmt man gerne eine kleine Wartezeit in Kauf.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die kreative Handwerkskunst und die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen machen den Salon SAMA Friseur 2 zu einem besonderen Erlebnis.

Wovon wir überrascht waren: Die liebevoll gestaltete Einrichtung und der Massagestuhl bieten ein außergewöhnliches Ambiente, das den Salonbesuch zum Genuss werden lässt.

Wofür wir wiederkommen: Die beispiellose Gastfreundschaft und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis bei SAMA Friseur 2 lassen uns immer wieder kommen.

Unsere Empfehlung: Es gibt viele Gründe, warum wir SAMA Friseur 2 auf unsere Liste der besten Friseursalons in Vorarlberg setzen. Hervorzuheben sind aber vor allem zwei Dinge: das freundliche Personal und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganz zu schweigen von der Gastfreundschaft, die einem hier entgegengebracht wird. Auch die kleinen Gäste sind hier herzlich willkommen: Das Personal ist sehr geduldig und kinderfreundlich. Bei SAMA Friseur 2 gelingt es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich entspannt und rundum wohl fühlt - egal, ob man Stammkunde oder Neukunde ist.

SAMA Friseure 2

Perfekt auch für die Bedürfnisse junger Kunden

Stadtfriseur Haircut & Shave

Moderner Friseur mit ausgezeichnetem Service und fairen Preisen

Unweit des Bregenzer Stadtzentrums befindet sich eine echte Institution in Sachen Männerpflege: Der Stadtfriseur Haircut & Shave. Wer glaubt, ein Friseurbesuch sei eine reine Notwendigkeit, der irrt gewaltig, denn in diesem Salon erwartet ihn ein Erlebnis der besonderen Art. Der Inhaber und sein Team sind Meister im Umgang mit Schere und Rasierklinge. Beeindruckende Schnelligkeit und unglaubliche Präzision zeichnen ihr Können aus. Nicht umsonst kommen Kunden weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus, um sich hier stylen zu lassen.

Das Angebot

Der Service im Stadtfriseur Haircut & Shave ist ein echter Augenöffner. Hier steht der Mann im Mittelpunkt: Vom perfekt getrimmten Bart bis zum akkuraten Haarschnitt wird alles geboten, was das Männerherz begehrt. Und das zu so attraktiven Preisen, dass viele Kunden immer wieder kommen. Also Vorsicht, Wiederholungsgefahr!

Lage & Ambiente

Der Stadtfriseur Haircut & Shave hat seinen festen Platz unter den Top-Barbershops in Vorarlberg und das zu Recht. In der ruhigen Inselstraße gelegen, erwartet Sie ein Salon, der durch Sauberkeit und stilvolle Einrichtung besticht. Jeder Besuch ist wie ein kleiner Urlaub, eine Flucht aus dem Alltag in eine Welt der Entspannung. Die positiven Bewertungen sprechen für sich und wer einmal hier war, kommt immer wieder.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die außergewöhnliche Geschicklichkeit und Präzision, mit der das Team des Stadtfriseurs Haircut & Shave arbeitet, zieht Männer aus ganz Vorarlberg und darüber hinaus an.

Wovon wir überrascht waren: Die Kombination aus Sauberkeit, stilvoller Einrichtung und einer entspannten Atmosphäre, die den Salon zu einer kleinen Urlaubsinsel mitten in der Stadt macht, hat uns positiv überrascht.

Wofür wir wiederkommen: Die attraktiven Preise und das umfassende Angebot für Männer - vom perfekt getrimmten Bart bis zum akkuraten Haarschnitt - sind Grund genug, immer wieder zu kommen.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie uns fragen, ist der Stadtfriseur Haircut & Shave ein Muss für jeden Mann, der sich etwas Gutes tun möchte. Wir genießen den stets zuvorkommenden Service und die perfekten Haarschnitte sind einfach unschlagbar. Mit seinem Angebot und Service hat sich der Salon einen Platz unter den Top 10 Barbershops in Vorarlberg verdient. Probieren Sie es aus, Sie werden es nicht bereuen!

Stadtfriseur Haircut & Shave

Stilvoller Barbershop mit Händchen fürs Detail