Dialog der Generationen

Künstlerin Luka Jana Berchtold ist die neue Kuratorin der Galerie allerArt in Bludenz. Sie möchte auch jungen Künstlern eine Plattform bieten.

Sehr erfreut ist Wolfgang Maurer, Obmann des Kulturvereins allerArt, über die neue Kuratorin Luka Jana Berchtold: „In der nunmehr 35-jährigen Geschichte von allerArt ist Luka erst die zweite Frau, die unsere Ausstellungen kuratiert. Außerdem war es auch ein Wunsch des Vorstands, einen Generationenwechsel zu vollziehen.“ Luka Jana Berchtold stammt aus Schwarzenberg, hat in Wien an der Akademie der bildenden Künste Bildhauerei studiert, lebt und arbeitet als Bildhauerin und Installationskünstlerin nach wie vor in der Bundeshauptstadt.

Die Kuratoren-Tätigkeit ist ein Novum für sie: „Ich werde mich bemühen, einen frischen Wind in den Ausstellungsraum zu bringen. Mir ist es ganz wichtig, Werke von sowohl etablierten als auch weniger etablierten Künstlerinnen und Künstlern zu präsentieren. Ganz zentral steht allerdings die künstlerische Qualität der Werke.“ Außerdem ist es ihr ein Anliegen, auch jungen Künstlern eine Plattform zu bieten: „Es soll ein Dialog zwischen den Generationen entstehen. In meinem ersten Ausstellungsjahr sind vorwiegend weibliche Positionen zu sehen, wobei bei mir in der Auswahl der Künstler weder das Geschlecht noch die Identität eine Rolle spielen.“ Die Galerie allerArt wird übrigens in „Kunstraum Remise“ umbenannt, um die Vielseitigkeit des kulturellen Angebots zu verdeutlichen.

Weibliche Positionen