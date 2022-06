Dialog-Aufruf nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen documenta

Nach neuerlichen Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Ausstellung documenta fifteen hat das Internationale Auschwitz Komitee zum Dialog mit den Künstlern aufgerufen. "Es wird höchste Zeit im Rahmen dieser documenta ein Gespräch zu beginnen, die Künstler zu hören, aus welcher Weltsicht diese Bilder so entstanden sind und seitens der documenta öffentlich zu erklären, warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen", erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner.

Derzeit verfolgten Überlebende des Holocaust die "desolaten Entwicklungen" um die documenta "mit Fassungslosigkeit und Resignation", so Heubner am Dienstag. "Die erniedrigende Darstellung jüdischer Menschen auf ausgestellten Zeichnungen ist mit antisemitischen Klischees behaftet, die den Holocaust Überlebenden sehr bekannt vorkommen und sie an die finsteren Zeiten erinnern, in denen sie mit ähnlichen Zeichnungen ausgestoßen und gejagt wurden."