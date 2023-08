Dezimiertes Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt nur 0:0

Vizemeister Sturm Graz hat in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag erstmals Punkte abgegeben. Die Steirer, die nach Roter Karte für David Schnegg (33.) rund eine Stunde in Unterzahl agierten, mussten sich zuhause gegen Austria Klagenfurt mit einem 0:0 zufrieden geben. Damit könnte Serienmeister Red Bull Salzburg am Sonntag im Heimspiel gegen die Wiener Austria an Sturm vorbeiziehen.

Eine Punkteteilung gab es zwischen dem WAC und Austria Lustenau beim 1:1 (0:0). Nach der Gästeführung durch Neuzugang Namory Cisse (46.) retteten die Kärntner durch einen Foulelfmeter von Bernhard Zimmermann in der Nachspielzeit (95.) einen Punkt. Lustenau verpasste durch Anthony Schmid vom Elfmeterpunkt (71.) das 2:0, er scheiterte an WAC-Tormann Hendrik Bonmann. Die Vorarlberger warten weiter auf den ersten Sieg.

Erst um 19.30 Uhr beginnt das erste Linzer Derby seit 1997 zwischen dem LASK und Aufsteiger Blau-Weiß. Beide Teams warten noch auf den ersten vollen Erfolg in dieser Saison.