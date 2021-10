Dezimiert, aber motiviert zum Auswärtsspiel nach Wimmis

Der RHC Dornbirn hat ein paar wichtige Partien vor sich.

Dornbirn. Der Oktober wird für den RHC Dornbirn mit drei Spielen sozusagen „das Zünglein an der Waage“. Am Sonntag gastieren die Dornbirner nach einem spielfreien Wochenende in Wimmis, danach folgt das Derby in Wolfurt und ein Heimspiel gegen Uri. „Jeder Punkt zählt und wird zeigen, wohin die Reise hinführt. Die Liga ist sehr ausgeglichen und jedes Team hat schon Punkte liegen gelassen“, so Marcel Schrattner vom Verein.