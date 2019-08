Dezennium: Flusskinder

Vielen sind sie schon aufgefallen, die Metallskulpturen auf einer Wiese in der oberen Bahnhofstraße. Nun lüftet sich das Geheimnis: Es handelt sich um Werke des Harder Kunstschaffenden Andreas Rädler.

Er nennt seine Werke „Flusskinder“. Denn die Materialien dafür stammen aus Vorarlberger Flüssen und wurden vom Metallkünstler in den letzten zehn Jahren gesammelt und verarbeitet. Demzufolge trägt die Ausstellung auch den Titel „Dezennium-Ausstellung 2019 – Eisen aus den Achen für wahrlich Schönes“. In Rädlers Schaffenszeit entstanden bislang 92 Werke, zum Teil mit bis zu vier Metern Höhe, von denen der Großteil in der Freiluftausstellung zu sehen ist. Diese ist jederzeit frei zugänglich. Ein erklärender Ausstellungskatalog ist zur freien Entnahme im Eingangsbereich zu finden.