Deutschsprachige Kulturminister trafen einander in Wien

Es ist erst das zweite Treffen dieser Art: Auf Einladung von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sind heute alle deutschsprachigen Amtskollegen und -kolleginnen nach Wien gekommen, um sich über aktuelle Themen auszutauschen. Im Fokus stand die zentrale Rolle des Publikums und der Versuch, eine möglichst breite und vielfältige kulturelle Teilhabe zu erreichen. "Gerade bei diesem Thema gibt es großes Potenzial, voneinander zu lernen", so Mayer danach.

Das erste Treffen dieser Art gab es vergangenes Jahr in Luxemburg. Von dort kam heute Kulturminister Eric Thill nach Wien. Seine Kollegin Isabelle Weykmans ist Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Liechtenstein war mit Manuel Frick, Regierungsrat für Gesellschaft und Kultur vertreten. Aus der Schweiz kam Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, aus Deutschland Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie besuchten u.a. das Museumsquartier, wo auch der zukünftige Standort des Hauses der Geschichte präsentiert wurde, sowie des Belvedere, wo die Pläne für das zukünftige Visitor Center und die Ausstellung "In the Eye of the Storm. Modernismen in der Ukraine" im Mittelpunkt standen.