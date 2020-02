Deutschlands Wirtschaft tritt auf der Stelle

Das deutsche Wirtschaftswachstum hat Ende des letzten Jahres erneut einen Dämpfer erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal. Für heuer treibt dies den Unternehmen Sorgenfalten auf die Stirn.

Grund dafür ist dem Bundesamt zufolge, dass aus dem Inland "gemischte Signale" kamen. Sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben hätten nach einem sehr starken dritten Quartal zum Jahresende deutlich an Dynamik verloren. Die Unternehmen investierten deutlich weniger in Ausrüstungen - die Bauinvestitionen und die Investitionen in sonstige Anlagen dagegen legten weiter zu.