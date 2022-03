Deutschland sucht am Freitag seinen Song-Contest-Kandidaten

Deutschland hat die Hoffnung und seinen Humor noch nicht verloren, lautet der Titel des anstehenden Vorentscheids für den Eurovision Song Contest in Turin doch "Germany 12 Points". Die Fernsehshow ist also nach der Höchstpunktzahl benannt, die Deutschland im internationalen Finale zuletzt nur äußerst selten bekommen hat.

Nach zwei Jahren ohne deutschen Vorentscheidshow heißt es am Freitag (4. März) nun ab 20.15 Uhr in den Dritten Programmen der ARD "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", durch den wieder ESC-Urgestein Barbara Schöneberger führt. In den vergangenen beiden Jahren bestimmten Jurys ohne Einbindung der Zuschauer und ohne Liveshow den deutschen Beitrag.