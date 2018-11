Deutschland schluckte im Oranje-Traum die "bittere Pille"

Nichts wurde es aus dem ersehnten Glücksgefühl für den Ex-Weltmeister. Denn Deutschland brachte zum Nations-League-Abschluss eine 2:0-Führung nicht "nach Hause", die Niederlande holten einen Punkt und damit den Platz für das Finalturnier. "Ein Traum", fasste Bondscoach Ronald Koeman das Unerwartete zusammen. Die Deutschen haderten, Trainer Joachim Löw will auf dem Gezeigten aber aufbauen können.

Am Ende konnten beide Teams mit dem 2:2 in einem ansehnlichen Fußballspiel recht gut leben. “Oranje” sowieso, der Jubel über das Comeback nach 0:2, einen bestandenen Charaktertest und Platz eins war groß. Und für die zuletzt geprügelten Deutschen war selbst das Remis zum Ende eines katastrophalen Länderspieljahrs dann doch irgendwie versöhnlich. Der Abstieg aus der Liga A war bereits vorher festgestanden – Deutschland könnte in der nächsten Auflage ein Gegner Österreichs werden.