Deutschland schießt sich gegen Frankreich wieder ins Glück

Ohne Hansi Flick, dafür mit Aushilfs-Teamchef Rudi Völler haben sich die deutschen Fußballer vor der Heim-EM 2024 wieder etwas Selbstvertrauen eingeimpft. Im Testspiel gegen den WM-Finalisten Frankreich jubelte die DFB-Auswahl einen Tag nach der Entlassung von Bundestrainer Flick am Dienstag in Dortmund über ein befreiendes 2:1. Nun gilt es beim Deutschen Fußball-Bund aber die große T-Frage zu klären: Wer trainiert die DFB-Elf beim so wichtigen Turnier vor heimischer Kulisse?

Wie geht es nun in Deutschland weiter? Völler will am Plan festhalten, gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Joachim Watzke einen Flick-Nachfolger zu finden. "Mein Wunsch wäre es, wenn wir bis zur nächsten Länderspiel-Periode den neuen Bundestrainer vorstellen könnten. Das wäre natürlich der Idealfall", sagte Völler. Am 9. Oktober reist die deutsche Nationalmannschaft für zwei Partien gegen die USA und Mexiko an die US-Ostküste, am 21. November steht das Duell mit der ÖFB-Auswahl in Wien auf dem Programm.