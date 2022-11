Deutschland: Gründungen von größeren Firmen rückläufig

Auch wegen wirtschaftlicher Unsicherheit durch die Folgen der Coronakrise und des Ukraine-Kriegs werden in Deutschland weniger große Unternehmen gegründet. Von Jänner bis September wurden gut 89.200 neue Betriebe registriert, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Mit 83 Prozent entfällt die überwiegende Mehrheit der VC-Deals in Deutschland laut Studie auf rein männlich besetzte Gründungsteams, elf Prozent auf gemischte Teams und nur fünf Prozent auf rein weibliche Gründerinnenteams. "An dieser Verteilung hat sich in den letzten fünf Jahren nahezu nichts verändert." In diesem männlich dominierten Bereich erschwerten Vorurteile und gewachsene Netzwerke VC-Finanzierungen für Gründerinnen deutlich. "Im deutschen VC-Markt besteht ein ausgeprägtes Gender Funding Gap", sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.