Deutschland ging gegen Niederlande 0:3 unter

Die Niederlande haben Deutschland im Samstagsschlager der Nations League eine bittere Niederlage zugefügt. Virgil van Dijk (30.), Memphis Depay (87.) und Georginio Wijnaldum (93.) sorgten am Samstag in Amsterdam mit ihren Toren für den ersten Sieg der Elftal gegen den Erzrivalen seit 16 Jahren. Der entthronte Weltmeister hingegen verpasste die ersehnte Klimaverbesserung.

Die Gruppe 1 der höchsten Liga wird weiter vom spielfreien Weltmeister Frankreich (4) nun vor den Niederlanden (3) und Deutschland (1) angeführt. In Gruppe 4 der Liga B liegt Österreichs Dienstag-Gegner Dänemark nach einem torlosen Remis in Irland an der Spitze. Dem Torerfolg am nächsten war Pione Sisto, der in der ersten Hälfte Metall traf.