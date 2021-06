Deutschland: Ganz Österreich kein Corona-Risikogebiet mehr

Die Liste der von der deutschen Regierung ausgewiesenen Corona-Risikogebiete wird am Sonntag kürzer. Wegen sinkender Infektionszahlen fallen unter anderem auch die letzten zwei österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie auch Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz weg. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss keinerlei Einreisebeschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.

Tirol und Vorarlberg hatten sich erfreut gezeigt, als Deutschland die neue Regelung am Freitag bekannt gab. In einer Woche beginnen in den ersten deutschen Bundesländern die Sommerferien, in Bayern erst Ende Juli.