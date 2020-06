Deutsches Hotel: "Keine Gäste über 130 Kilogramm"

Ein Hotel an der Nordsee sorgt mit einem Hinweis auf seiner Website für Aufregung. Demnach sind dort übergewichtige Gäste mit mehr als 130 Kilogramm nicht willkommen.

Kaputtes Hotelbett führte zu Verbot

Angelika Hargesheimer, die Hotelmanagerin, sagte gegenüber dem Magazin "buten und binnen": "Sie haben ja unten die Designerstühle gesehen, das sind richtige Klassiker. Wenn sich da eine Person von über 130 Kilogramm draufsetzt, die sitzt da mit einer Pobacke drauf und der Stuhl hält das auch nicht lange aus. Ich möchte aber ein Designer-Hotel haben, also ich möchte schöne Möbel haben – und nicht so Eiche brutal." Den Anstoß für die Bemerkung auf der Website sei ein kaputtes Hotelbett gewesen, in dem ein übergewichtiger Gast genächtigt hatte. Laut Hergesheimer habe es auch schon Beschwerden gegeben, dass dicke Personen nicht in die Dusche der Desginer-Zimmer passen würden.