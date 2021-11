Deutsches Davis-Cup-Team erstmals seit 2007 im Halbfinale

Erst zum zweiten Mal nach den glänzenden Zeiten von Boris Becker haben die deutschen Tennis-Herren im Davis Cup die Chance aufs Endspiel. Dank eines starken Jan-Lennard Struff und eines grandiosen Doppels mit Kevin Krawietz und Tim Pütz zog die deutsche Auswahl am Dienstagabend in Innsbruck erstmals seit 2007 wieder ins Halbfinale ein. Mit 2:1 bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann die favorisierten Briten.

Nervenstark sorgten Krawietz/Pütz mit dem mitreißenden 7:6(10),7:6(5) gegen Joe Salisbury und Neal Skupski für Jubel in der deutschen Box - in der coronabedingt weitestgehend leeren Olympiahalle. Das Siegerduo holte im entscheidenden Tiebreak sogar einen 0:5-Rückstand noch auf.

Struff hatte zuvor mit einem 7:6(6),3:6,6:2 gegen den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie das vorzeitige Aus verhindert, nachdem Peter Gojowzyk gegen Daniel Evans beim 2:6,1:6 chancenlos geblieben war. Die Deutschen reisen jetzt nach Madrid und treffen am Samstag auf die starken Russen oder Außenseiter Schweden. Der Gegner wird am Donnerstag ermittelt.

Immer wieder sprangen der deutsche ebenso wie der britische Tross auf, das Doppel war an Spannung kaum zu überbieten. 2019 waren die Deutschen - in anderer Formation - im Viertelfinale gegen die Briten ausgeschieden. Diesmal waren sie nach den beiden 2:1-Siegen in der Vorrunde gegen Serbien und Österreich optimistisch. Gerade auch wegen Krawietz und Pütz, die im Davis Cup unbesiegt sind.

Damit ist nach insgesamt sieben Länderkämpfen bzw. 21 Matches in der Olympiaworld der Schauplatz Innsbruck beim Final-Turnier Geschichte. Als einziger der drei Austragungsorte konnte wegen der Coronavirus-Pandemie und den Maßnahmen der Bundesregierung nur vor leerer Kulisse gespielt werden, ein Umstand der besonders Dennis Novak und Co. als Hausherren wehgetan hatte. In Turin und Madrid sind Zuschauer erlaubt. Die weiteren beiden Viertelfinali sowie die Halbfinali und das Endspiel werden nun allesamt in Madrid ausgetragen.