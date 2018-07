Deutscher Wanderer stürzte in Osttirol in den Tod

Ein 55-jähriger Deutscher ist am Freitag in Prägraten in Osttirol rund 300 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann dürfte auf einem nassen Steig ausgerutscht sein, teilte die Polizei mit. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.

Der Deutsche hatte eine Wanderung am Alpenkönigweg Richtung Essener Rostocker Hütte unternommen, als er gegen 13.00 Uhr ausrutschte und in der Folge sich mehrmals überschlagend abstürzte. Die Begleiter des Mannes alarmierten umgehend die Rettungskräfte, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Der 55-Jährige wurde mit dem Polizeihubschrauber mit Unterstützung der Bergrettung geborgen.