Deutscher Verkehrsminister kritisierte Tiroler LH Platter

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer hat am Samstag Tirols LH Günter Platter bei einer Veranstaltung der Deutschen Handelskammer in Salzburg kritisiert. Der freie Warenverkehr in Europa "verträgt sich nicht mit Autobahn-Blockaden und Blockabfertigung", sagte er. Man könne auch nicht - wie Platter es tue - mit immer neuen Forderungen kommen, die über schon Vereinbartes hinausgehen.

Der deutsche Minister versprach etwas unverbindlich, dass Deutschland mehr in die Zulaufstecken auf bayerischer Seite zum Brennertunnel investieren werde. Zu den Grenzkontrollen sagte der Politiker aus Bayern, dass diese nicht das seien “was wir uns vorstellen”, aber eben unvermeidlich seien. Migration gehöre zu den großen Themen, die Europa lösen müsse. Deutschland brauche Arbeitskräfte auch von außerhalb der EU, “wir sprechen über die, die uns nützen und nicht über die, die uns ausnützen.”

Weiters äußerte sich Scheuer in der Salzburger Residenz zur aktuellen Dieseldebatte. Diese werde in Deutschland “geradezu masochistisch und sehr deutsch geführt”, hielt Scheuer ein entschiedenes Plädoyer für die Zukunft des Diesels als Autoantrieb. Es werde zu wenig über deutsche Ingenieurskunst geredet, die dafür gesorgt habe, dass der Schadstoffausstoß des Diesels in den letzten Jahren um 70 Prozent gesenkt werden konnte.