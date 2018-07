Deutscher stieg nach 40-Meter-Absturz in Tirol selbst ab

Ein Deutscher ist am Donnerstag bei einer Wanderung im Sulztal in den Stubaier Alpen 40 Meter über steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände abgestürzt. Er war für kurze Zeit bewusstlos, stieg dann aber selbstständig ein Stück ab, läutete bei einem Haus an und bat um Hilfe. Er wurde mit einer Kopfverletzung in das Krankenhaus nach Zams geflogen, berichtete die Polizei am Freitag.

Den Angaben zufolge war der 37-jährige mit einem Begleiter unterwegs. Wegen des schlechten Wetters kehrten die Männer aber um. Beim Abstieg wollten sich die Urlauber an einer Steilstufe mit einem Hanfseil abseilen. Dieses riss jedoch nach wenigen Metern, und der 37-Jährige stürzte ab.

Stürzte 40 Meter in die Tiefe Er überschlug sich mehrmals im steilen, mit Fels und Schotter durchsetzten Gelände, ehe er nach rund 40 Metern zum Stillstand kam und bewusstlos liegen blieb. Sein Begleiter wartete oberhalb der Unfallstelle und setzte die Rettungskette in Gang. Er wurde schließlich vom Rettungshubschrauber mit einem Tau aus dem steilen Gelände geborgen und war bis auf eine Unterkühlung unverletzt.