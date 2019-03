Deutscher Schauspieler Jens Harzer erhält den Iffland-Ring

Der deutsche Schauspieler Jens Harzer (47), Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, ist der neue Träger des Iffland-Rings. Er wurde von Bruno Ganz, dem Mitte Februar verstorbenen bisher letzten Träger dieser Auszeichnung, als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt.

Jens Harzer, am 14. März 1972 in Wiesbaden geboren, machte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Dieter Dorn übernahm ihn 1993 in sein Ensemble, wo er 16 Jahre lang in den Münchner Kammerspielen und am Bayerischen Staatsschauspiel arbeitete. 2009 wurde er Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg. Er war wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, zuletzt 2018 in “Penthesilea”.