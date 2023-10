Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorben

Er hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Wepper, dessen Bruder Fritz ebenfalls als Schauspieler aktiv ist, wurde mit Serien wie "Der Kommissar" oder "Zwei Münchner in Hamburg" bekannt.

Auch in langlebigen TV-Reihen wie "Der Alte", "Das Traumschiff" oder "Tatort" war Elmar Wepper zu sehen. Seine erste Bühnenerfahrung sammelte er als 14-Jähriger in München, später war er als Synchronsprecher aktiv und lieh etwa Hollywoodstar Mel Gibson seine Stimme. Danach folgten viele Film- und Fernsehengagements. Ein später Höhepunkt seiner Karriere war 2008 Doris Dörries Kinofilm "Kirschblüten - Hanami". Wepper spielte darin Rudi, der mit einer Reise nach Japan die Träume seiner verstorbenen Frau erfüllen will. 2019 folgte die Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen".