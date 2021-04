Deutscher Robin Dutt ab kommender Saison WAC-Trainer

Fußball-Bundesligist WAC erhält einen prominenten neuen Trainer. Der Deutsche Robin Dutt übernimmt das Amt ab der kommenden Saison. Das gaben die Kärntner am Mittwoch bekannt. Dutt saß in der deutschen Bundesliga bereits beim SC Freiburg, bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen auf der Trainerbank. Dazu fungierte er für ein Jahr als DFB-Sportdirektor (2012/13) und für eineinhalb Jahre als Sport-Vorstand beim VfB Stuttgart (2015/16).

Zuletzt war Dutt bis Sommer 2019 beim deutschen Zweitligisten VfL Bochum als Trainer engagiert. Der WAC wird seine erste Trainerstation im Ausland. "Mit seiner großen Erfahrung und Professionalität wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen", meinte WAC-Präsident Dietmar Riegler in einer Aussendung. Der 56-Jährige sei von Beginn an der Favorit auf den Trainerposten gewesen.

Diesem stellte Riegler zwischenzeitlich auch das Amt als Cheftrainer in Aussicht, doch nach drei Niederlagen in sechs Spielen - darunter ein 1:8 gegen Rapid - dürfte der Clubboss diese Möglichkeit verworfen haben. Die Wolfsberger liegen in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga sieben Runden vor Schluss auf Rang fünf. Am Mittwochabend (18.30 Uhr/live Sky) stand ein Gastspiel bei Sturm Graz auf dem Programm.