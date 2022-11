Deutscher Kanzler will Handel mit Asien ausbauen

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit anderen asiatischen Staaten neben China. In Singapur machte er sich am Montag auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft für den baldigen Abschluss von EU-Freihandelsabkommen mit Indien, Indonesien und Australien stark. Laut Redetext betonte Scholz auch, dass die EU offen für weitere Abkommen sei.

Singapur ist die zweite Station der Asien-Reise des Kanzlers, auf der er von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird. Zuvor hatte Scholz am Sonntag Vietnam besucht, am Dienstag nimmt er in Indonesien am G20-Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer teil. Scholz hatte bereits in Hanoi die Notwendigkeit betont, stärker mit Ländern wie Vietnam zusammenzuarbeiten. In Singapur unterzeichnete Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich ebenfalls auf einer Asien-Reise befindet, am Sonntag eine Rahmenerklärung zur Zusammenarbeit etwa im Energiesektor und bei Innovationen. Scholz hatte dort auch um Investitionen der Staatsfonds in Deutschland geworben. Mit Indonesien ist ein Abkommen zur Unterstützung der Energiewende in dem südostasiatischen Land geplant.