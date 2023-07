Deutscher Jonas Rapp Glocknerkönig der Tour of Austria

Der Deutsche Jonas Rapp hat sich am Dienstag im Laufe der dritten Etappe der Tour of Austria am Hochtor auf 2.500 m Seehöhe den Titel des Glocknerkönigs gesichert. Der 28-Jährige aus dem österreichischen Hrinkow-Team erreichte aus Sillian kommend deutlich vor Lukas Pöstlberger als Erster den höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt.

Rapp und der Oberösterreicher Pöstlberger hatten sich im langen Anstieg von Heiligenblut aus einer elfköpfigen Ausreißergruppe abgesetzt. Zwei Kilometer vor dem Hochtor musste Pöstlberger seinen deutschen Kontrahenten aber ziehen lassen. Damit bleibt Felix Großschartner (2015) weiterhin der letzte rot-weiß-rote Glocknerkönig. Der Vorsprung von Rapp auf die Gruppe der Rundfahrtfavoriten mit Spitzenreiter Jhonatan Narvaez (ECU/Ineos) am Hochtor betrug mehr als drei Minuten. Das Teilstück führt danach noch auf das Fuschertörl und weitere 60 km bis ins Ziel nach St. Johann/Alpendorf im Pongau.