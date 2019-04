Deutscher Innenminister nimmt "Demokraten" Orban in Schutz

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat Ungarns rechts-nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gegen Kritik an dessen autoritärem Regierungsstil verteidigt. "Ich bin nicht bereit, Orban als Demokraten infrage zu stellen", sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung" (Samstag).

Orban bezeichnet sich selbst als Vertreter einer “illiberalen Demokratie”, was etwa den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als “Widerspruch in sich” kritisiert hat. “Dass er in manchen Punkten, etwa bei seiner Kampagne gegen die EU, überzogen hat, ist klar”, sagte Seehofer über Orban. “Das passiert uns Politikern hier in Deutschland doch auch ab und zu. Wir tun immer so, als würden wir vollkommen fehlerfrei durch die Welt wandeln.”