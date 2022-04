Deutscher Finanzminister rechnet mit "Wohlstandsverlust"

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit einem "Wohlstandsverlust" in Deutschland. "Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel, weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen", sagte der FDP-Chef. Auch die deutsche Industrie befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen wegen des Ukraine-Krieges. "Für Deutschland sieht der konjunkturelle Ausblick sehr trübe aus", so Industrie-Verbandschef Siegfried Russwurm.

"Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen", sagte der liberale Lindner. Die deutsche Bundesregierung werde aber "die größten Schocks abfedern", sagte er der "Bild am Sonntag" und ergänzte: "Ich habe ernsthafte Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum geht zurück, die Preise steigen."

Die extrem gestiegenen Verbraucherpreise werden für immer mehr Menschen zur Belastung. Etwa jeder siebente Erwachsene in Deutschland (15,2 Prozent) kann nach eigenen Angaben kaum noch seine Lebenshaltungskosten bestreiten, wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank ergab. Von den Befragten aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2500 Euro gibt inzwischen fast ein Viertel (23,6 Prozent) an, wegen gestiegener Preise kaum noch in der Lage zu sein, die regelmäßigen Ausgaben zu stemmen.